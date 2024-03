Startup promete lançar IA com voz "emocionalmente inteligente"

A Hume AI é uma startup e laboratório de pesquisa que desenvolve inteligência artificial otimizada para o bem-estar humano. Fundada pelo doutor Alan Cowen, ex-pesquisador do Google, a empresa opera na interseção de inteligência artificial, comportamento humano, saúde e bem-estar.

Segundo informações do The AI Journal, a Hume AI levantou US$ 50 milhões em nova rodada de financiamentos, liderada pela EQT Ventures, para apoiar o lançamento e o desenvolvimento contínuo do novo produto principal da Hume: uma interface de voz emocionalmente inteligente que pode ser incorporada a qualquer aplicativo.

A Interface de Voz Empática (EVI) que a Hume AI promete entregar é a primeira a ser treinada com dados de milhões de interações humanas para entender quando os usuários terminam de falar, prever suas preferências e gerar respostas vocais otimizadas para a satisfação do usuário ao longo do tempo.

Esses recursos estarão disponíveis para os desenvolvedores com apenas algumas linhas de código e poderão ser incorporados a qualquer aplicativo.

Os produtos de voz com IA têm a capacidade de revolucionar nossa interação com a tecnologia. Porém, sua natureza mecânica e afetada de suas respostas é uma barreira para boas experiências de conversação . O objetivo do Hume-EVI é fornecer a base para experiências de voz envolventes que emulam os padrões naturais de fala da conversação humana.

O EVI da Hume foi desenvolvido com base em uma nova forma de IA que integra modelos de linguagem ampla com medidas de expressão - a Hume chama de modelo de linguagem ampla empática (eLLM). O eLLM permite ajuste de palavras e tom de voz com base no contexto e nas expressões emocionais do usuário. O EVI também detecta com precisão quando um usuário está terminando de falar para então iniciar a conversa, além de parar quando a pessoa interrompe a IA.