Quase um terço da geração Z usa o ChatGPT no trabalho, diz pesquisa

Uma nova pesquisa da Pew Research, realizada em fevereiro nos Estados Unidos, mostrou que o uso geral do ChatGPT continua a aumentar — mas que cresceu particularmente entre a geração Z.

43% dos americanos com idades entre 18 e 29 anos dizem ter usado o ChatGPT, em comparação com 33% em 2023. A porcentagem é significativamente maior que o número total de adultos que diz ter feito o mesmo, apenas 23%.

Além disso, 31% dos representantes da geração Z dizem usar a ferramenta da OpenIA para tarefas no trabalho, um salto em relação aos 12% que diziam o mesmo no ano passado. Outros 31% nesta faixa etária disseram utilizar o ChatGPT para aprender coisas novas, e 31% apontou que o usa para lazer.

Adultos altamente educados são os mais propensos a terem usado o ChatGPT: 37% daqueles com pós-graduação o fizeram, um aumento de 8 pontos em comparação com 2023. É uma probabilidade maior do que aqueles apenas com diploma de bacharel (29%), alguma experiência universitária (23%) ou apenas diploma do ensino médio (12%).

Um terço dos americanos empregados com pós-graduação usou o ChatGPT para o trabalho, em comparação com parcelas menores de trabalhadores com apenas diploma de bacharel (25%), algum ensino superior (19%) ou apenas diploma do ensino médio (8%).

O uso do ChatGPT para outros fins também varia de acordo com o nível de educação, embora os padrões sejam ligeiramente diferentes. Por exemplo, um quarto dos portadores de pós-graduação e diploma de bacharel usou o ChatGPT para aprendizado, em comparação com 16% daqueles com algum ensino superior e 11% daqueles com apenas diploma do ensino médio ou menos.

Eleições

Às vésperas das eleições presidenciais em novembro, cerca de 4 em cada 10 americanos não confiam nas informações sobre a eleição provenientes do ChatGPT — ou seja, eles dizem que têm pouca confiança (18%) ou nenhuma confiança (20%).

Apenas 2% têm muita confiança ou bastante, enquanto 10% têm alguma confiança. Outros 15% não têm certeza, enquanto 34% nunca ouviram falar do ChatGPT.

A desconfiança supera em muito a confiança, independentemente do partido político. Cerca de quatro em cada dez republicanos e democratas têm pouca ou nenhuma confiança nas informações sobre a eleição do ChatGPT.

Poucos americanos usaram o chatbot para encontrar informações sobre a eleição presidencial: apenas 2% dos adultos dizem ter feito isso, incluindo 2% dos democratas e 1% dos republicanos.