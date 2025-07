Startup Julius capta US$ 10 milhões para expandir sua IA de análise de dados científicos Focada em modelagem preditiva e visualização de dados, Julius já conta com 2 milhões de usuários e gerou mais de 10 milhões de visualizações, atraindo investidores e reconhecimento no mercado de ciência de dados

Julius foi fundada por Rahul Sonwalkar após sua graduação na turma de 2022 do Y Combinator, o programa de aceleração de startups (Getty Images)