Startup de IA avaliada em US$ 4,5 bi tem apenas duas pessoas trabalhando em rival para o ChatGPT

A startup de inteligência artificial Hugging Face tem se destacado globalmente ao oferecer uma gama de ferramentas para hospedagem e desenvolvimento de softwares abertos de inteligência artificial, além de defender o compromisso com a IA livre. Seu negócio é complexo, mas em resumo, disponibiliza um portal semelhante ao GitHub para repositórios de código de IA, modelos e conjuntos de dados, além de painéis web para demonstração de aplicações movidas a IA.

Mas recentemente ela ganhou destaque por outro motivo. Um de seus times de produto, a equipe H4, que tem como missão desenvolver ferramentas e "receitas" que possibilitem à comunidade de IA a criação de chatbots do tipo ChatGPT, demostrou avanços significativos em sua pesquisa, mesmo sendo composta por apenas dois únicos membros: os engenheiros Lewis Tunstall e Ed Beeching.

Trabalhando remotamente da Europa, a H4 está por trás de um número crescente de modelos de linguagem de código aberto, incluindo o Zephyr-7B-α, uma versão afinada e centrada em conversação do modelo Mistral 7B, e o Falcon-40B, um modelo adaptado do Instituto de Inovação Tecnológica de Abu Dhabi.

Para treinar seus modelos, o H4 utiliza um cluster dedicado de mais de 1.000 GPUs Nvidia A100. No campo da pesquisa, eles testam a eficácia das técnicas propostas pela comunidade de desenvolvedores da Hugging Face e pela indústria. Este mês, a equipe divulgou um manual contendo todo o código-fonte e conjuntos de dados usados para construir o LLM Zephyr, com planos de atualizar o manual com código de futuros modelos de IA.

A Hugging Face, recentemente levantou US$ 235 milhões em sua rodada de financiamento da Série D. Com esse novo aporte, a avaliação da empresa saltou para impressionantes US$ 4,5 bilhões.