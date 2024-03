Startup apoiada pela Nvidia é avaliada em US$ 1,25 bi após Salesforce entrar no negócio

A Together AI, apoiada pela Nvidia, levantou US$ 106 milhões em uma nova rodada de financiamento liderada pela Salesforce Ventures, informou a startup de inteligência artificial (IA). A empresa já está avaliada em US$ 1,25 bilhão. As informações são da Reuters.

A Together AI, fundada em 2022, é uma plataforma de código aberto que pode ser usada por desenvolvedores para criar ou personalizar seus modelos de IA.

Em novembro, a Together AI levantou US$ 102,5 milhões em um financiamento da série A liderado pela Kleiner Perkins com a participação da Nvidia.

Os investimentos em startups de IA pelo mundo se aceleraram desde o lançamento do ChatGPT da OpenAI, no final de 2022.

Parlamento Europeu adota lei que regulamenta o uso da Inteligência Artificial

A sessão plenária do Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira, 13, um ambicioso regulamento sobre o uso da inteligência artificial (IA) na UE, na última etapa antes da sua adoção formal em todo o bloco.

O projeto de lei original, considerado inédito no mundo, foi apresentado pela Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia, em abril de 2021.

Após a votação desta quarta-feira, espera-se que os 27 países do bloco apoiem esta lei em abril, e que o texto seja publicado no Diário Oficial da UE em maio.

O veto ao uso das formas de IA consideradas de alto risco será aplicado no final deste ano, e as regras para a chamada "IA generativa", como o ChatGPT, serão aplicadas 12 meses após a ratificação da norma.