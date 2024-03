Inteligência artificial é uma bolha dentro de uma bolha, diz megainvestidor “profeta"

As ações nas bolsas estão supervalorizadas, a bolha da inteligência artificial está fadada a estourar, e uma recessão parece provável, alertou o megainvestidor britânico e , estrategista de investimentos de longo prazo da GMO Jeremy Grantham.

Ele ficou conhecido por identificar bolhas nos mercados financeiros conforme elas se formavam, como a japonesa durante os anos 1980 e a de tecnologia nos anos 1990.

As opiniões de Grantham foram descritas em um relatório publicado na última segunda-feira, 11, intitulado "O Grande Paradoxo do Mercado dos EUA". O co-fundador da empresa de investimentos sediada em Boston disse em um artigo na segunda-feira, 11, que a "bolha dentro de uma bolha" da IA pode começar a se esvaziar.

Seu aviso vai contra as previsões de alguns outros analistas. Analistas do JPMorgan disseram na segunda-feira, 11, que as ações de tecnologia do S&P 500 estão na verdade subvalorizadas e poderiam se sair melhor do que outras ações. A Nvidia, a mais relacionada à IA, já subiu 87% este ano.

Grantham argumenta que a febre de investimento em ações de IA, impulsionada pelo lançamento do ChatGPT da OpenAI em 2022, adiou temporariamente a explosão da bolha do estímulo COVID de 2021.

Ele diz que 2021 teve todos os sinais característicos de uma bolha atingindo o pico: euforia dos investidores, empresas correndo para abrir o capital e "líderes altamente voláteis e especulativos" começando a cair no início do ano, com as coisas piorando no ano seguinte.

"No primeiro semestre de 2022, o S&P caiu mais do que em qualquer primeiro semestre desde 1939, quando a Europa estava entrando na Segunda Guerra Mundial", escreveu Grantham.

Essa explosão foi pausada pelo que Grantham descreve como uma "bolha dentro de uma bolha", enquanto os investidores admiram as ações de IA.

Ele admite que a IA provavelmente pode ser tão revolucionária quanto a internet. Mas, como todas as revoluções tecnológicas, ele disse, geralmente não alcançam seu pleno potencial até depois de uma primeira explosão da bolha. Ele usou a Amazon como exemplo desse fenômeno.

"A Amazon liderou o mercado especulativo, subindo 21 vezes desde o início de 1998 até seu pico em 1999", escreveu Grantham. "Apenas para cair quase inacreditáveis 92% de 2000 a 2002, antes de herdar metade do mundo do varejo!"

Grantham disse que uma vez que a bolha da IA comece a se esvaziar, a bolha original do mercado seguirá e terminará com uma recessão.

"Também parece provável que os efeitos posteriores dos aumentos das taxas de juros e da especulação ridícula de 2020-2021 e agora (de novembro de 2023 até hoje) eventualmente terminarão em uma recessão", escreveu ele.

As preocupações de Grantham também incluem conflitos geopolíticos, fraquezas econômicas na Europa e Ásia, habitação inacessível, pressão sobre o mercado imobiliário comercial, danos climáticos, recursos escassos e populações envelhecidas.

"A forte contradição entre o entusiasmo aparente embutido e esses problemas prováveis parece extremo, ilógico e perigoso", disse ele. "As perspectivas de longo prazo para o amplo mercado de ações dos EUA aqui parecem tão pobres quanto em quase qualquer outro momento da história", disse ele, comparando a recente alta das ações aos ralis que antecederam a Grande Depressão e o colapso das empresas ponto-com.