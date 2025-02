O mega projeto "discreto" de Elon Musk que custou US$ 700 milhões para ser construido

Elon Musk está ampliando sua infraestrutura de inteligência artificial com um novo data center em Atlanta, nos Estados Unidos. A instalação será operada em parceria entre a X e a xAI, empresa de IA do bilionário, e contará com cerca de 12.448 GPUs da Nvidia para acelerar o treinamento de modelos de IA. O projeto recebeu um investimento de US$ 700 milhões, segundo documentos da Develop Fulton, agência de desenvolvimento econômico da cidade.

O novo centro de dados é um dos maiores já construídos pela xAI, mas ainda fica atrás do Colossus, instalação de Musk em Memphis, considerada uma das maiores do mundo. O investimento reforça a estratégia do empresário de consolidar sua presença no setor de IA e competir diretamente com gigantes como OpenAI, Google e Meta.

Uma parceria estratégica entre X e xAI

O data center de Atlanta compartilhará recursos entre as empresas de Musk. A X é responsável por 90% do hardware, enquanto a xAI contribui com os 10% restantes, incluindo equipamentos de rede de alta velocidade da Mellanox, empresa adquirida pela Nvidia. A infraestrutura será utilizada para treinar modelos de IA e desenvolver sistemas de busca semântica para a plataforma da X.

Ao todo, o projeto prevê isenções fiscais de US$ 10 milhões ao longo de dez anos. A estimativa de impacto econômico da iniciativa é de US$ 241 milhões, segundo a Develop Fulton.

A instalação contará majoritariamente com GPUs H100 da Nvidia, cada rack com oito chips custando entre US$ 277 mil e US$ 500 mil. Aproximadamente 3% das GPUs são do modelo A100, que possuem menor capacidade de processamento e são fornecidas exclusivamente pela X.

O centro de dados de Atlanta deve consumir cerca de 20 megawatts de energia, número significativamente menor que o projeto de Memphis, que solicitou 150 megawatts à Tennessee Valley Authority. Diferentemente do Colossus, que enfrentou desafios pelo alto consumo de água devido ao uso de resfriamento líquido, a instalação em Atlanta não demanda esse tipo de tecnologia.

Musk acelera ritmo de competição com a OpenAI

A expansão da xAI faz parte da estratégia de Musk para posicionar sua empresa como rival da OpenAI. Em fevereiro, ele chegou a apresentar uma oferta de US$ 97,4 bilhões para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI, mas declarou que retiraria a proposta caso a empresa mantivesse esse status.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, descartou qualquer negociação e afirmou que a empresa "não está à venda". "Ele obviamente é um concorrente. Está trabalhando duro, levantou muito dinheiro e quer competir conosco. Mas eu gostaria que ele apenas tentasse criar um produto melhor", declarou Altman.

Com a rápida construção de infraestrutura de IA em tempo recorde e a contratação de centenas de anotadores de dados para aprimorar seus modelos, Musk acelera o ritmo da disputa no setor. O data center de Memphis foi erguido em apenas 122 dias, segundo a Nvidia, e a xAI segue ampliando sua equipe com planos de contratar milhares de funcionários nos próximos meses.

A corrida da IA está longe de acabar — e Musk está determinado a não ficar para trás.