OpenAI lança ChatGPT Enterprise mirando setor corporativo

Em resposta ao crescente interesse do mercado, a OpenAI anunciou nesta segunda-feira, 28, a chegada do ChatGPT Enterprise. Esta versão é uma expansão do aplicativo de chatbot impulsionado pela inteligência artificial (IA) amplamente usada da empresa.

O novo produto não apenas executa as mesmas funções do ChatGPT original, como redigir e-mails e detectar falhas em códigos, mas também traz aprimoramentos.

Entre eles, destaque para as funcionalidades de análise de dados e privacidade de nível corporativo, além de performance ampliada e opções de personalização.

O ChatGPT Enterprise é comparável ao Bing Chat Enterprise da Microsoft em termos de funcionalidades.

No entanto, a OpenAI visa especificamente auxiliar no ambiente de trabalho, oferecendo um assistente AI que se ajusta às necessidades das empresas.

A empresa não revelou detalhes sobre preços, mas destaca que serão determinados com base no uso de cada companhia.

A nova plataforma traz um console administrativo que permite gerenciar o uso do ChatGPT por colaboradores.

O software ainda facilita integrações e disponibiliza um painel com estatísticas de uso. Empresas também têm a possibilidade de criar soluções personalizadas através da API da OpenAI.

Outros detalhes

Dentre as características do ChatGPT Enterprise está o acesso ilimitado à Análise de Dados Avançada, que anteriormente era exclusivo para assinantes do ChatGPT Plus.

Tal funcionalidade permite ao ChatGPT analisar dados, gerar gráficos, resolver problemas matemáticos e muito mais.

O ChatGPT Plus permanecerá no mercado como uma oferta complementar ao ChatGPT Enterprise, segundo a OpenAI.

Na questão de segurança, a OpenAI ressalta que todas as conversas são criptografadas e a empresa não treinará modelos com base nos dados empresariais enviados.

A adoção do ChatGPT por equipes de grandes empresas foi notável. O aplicativo já é utilizado por times em mais de 80% das empresas listadas na Fortune 500.

Contudo, o tráfego do ChatGPT caiu recentemente, conforme dados da Similarweb. Esta queda pode ser reflexo do lançamento do aplicativo ChatGPT para dispositivos móveis e a chegada das férias escolares.

Os desafios financeiros da OpenAI são notórios. Embora tenha investido massivamente no desenvolvimento do ChatGPT, a receita da empresa no último ano fiscal foi de apenas US$ 30 milhões.

O CEO Sam Altman compartilhou metas ambiciosas de receita, com o ChatGPT Enterprise sendo provavelmente um pilar nesse planejamento.

Conforme adiantado pela OpenAI, o futuro reserva novas versões e funcionalidades para o ChatGPT Enterprise, focando em diversos segmentos corporativos. A empresa conclui enfatizando sua expectativa em continuar aprimorando a plataforma com base no feedback de seus usuários.