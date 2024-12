O que Wall Street prevê para a IA em 2025?

Parece que o hype da IA ​​continuará pelo terceiro ano consecutivo. A tecnologia concentrou a atenção de investidores e especialistas de Wall Street, com alguns acreditando que ela transformará completamente a economia e outros acreditando que se está criando uma bolha no mercado de ações pronta para estourar.

Independentemente do que você pensa sobre IA, ela teve um impacto inegável no mercado. Investidores que apostaram em hardware e data center, por exemplo, tiveram recompensas em 2024.

Mas o que foi bem hoje pode não render bons negócios em 2025. O site Business Insider compilou algumas previsões de empresas de Wall Street a respeito de IA para 2025.

Para a BlackRock, "grandes empresas de tecnologia estão começando a rivalizar com o governo dos EUA em gastos com pesquisa e desenvolvimento". O ano de 2025 deve ser marcado por isso. Investimentos em data centers, chips e fornecimento de energia continuarão sendo bons negócios no ano que vem, de acordo com o UBS.

Os gastos com IA não estão diminuindo

Se há uma coisa em que os defensores e os pessimistas da IA ​​podem concordar é que a tecnologia é cara de produzir.

Construir data centers, estocar GPUs, alimentar IA — tudo isso não sai barato. Em 2024, as big techs investiram pesado em infraestrutura. Até o final do ano, é provável que Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft tenham gasto US$ 222 bilhões em despesas de capital em IA, o que representa um aumento de 50% em relação ao ano passado, de acordo com o UBS.

O GoldmaN Sachs vê um bom campo de oportunidades para as empresas que estão usando IA para impulsionar seus negócios, incluindo Cloudflare, Datadog, Hubspot e Mastercard

Ações de empresas do EUA são as grandes vencedoras

As ações dos EUA superaram os mercados globais em 2024 em grande parte graças à IA. As grandes somas gastas em IA estão dando resultado para as empresas americanas. De acordo com a Apollo, os EUA têm mais data centers do que todos os outros países importantes juntos, o que lhes dá uma vantagem significativa no setor.

O boom na construção de infraestrutura de IA, bem como a transição energética em andamento para alimentar data centers, é um poderoso fator para a economia dos EUA e o comércio de IA em 2025. Por esse motivo, ETFs como o Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) e o iShares US Technology ETF (IYW) podem ser interessantes.

A IA pode ajudar a reduzir a inflação

A IA pode ter um benefício negligenciado para as ações em seu portfólio: reduzir a inflação. A tecnologia tem o potencial de inaugurar uma nova era de ganhos de trabalho e produtividade para a economia, de acordo com a BlackRock e a UBS.

À medida que mais empresas adotam ferramentas de IA, tarefas de rotina serão automatizadas e novos modelos de negócios serão implementados. Isso levará à diminuição da inflação à medida que o fornecimento de bens e serviços aumenta - graças à automação. Esta não será uma mudança instantânea, mas sim uma que surgirá lentamente ao longo dos próximos anos, disse a UBS.