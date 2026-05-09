O que são os ‘invernos da IA’, fenômeno que apagou bilhões do mercado e pode estar voltando

O “inverno da IA” é o nome dado aos períodos em que o hype da inteligência artificial entra em colapso (Imagem gerada com inteligência artificial )
Redator
Publicado em 9 de maio de 2026 às 09h16.
Última atualização em 9 de maio de 2026 às 09h18.
Existe um nome técnico para quando o mercado de inteligência artificial implode: inverno da IA. É o momento em que o hype sai de moda, o financiamento no setor some e os laboratórios de pesquisa fecham as portas.
Parece ficção científica, mas é uma história documentada. E os sinais de que pode estar se repetindo voltaram a circular entre especialistas no último ano.
Nos anos 1950 e 1960, a inteligência artificial era a maior promessa da tecnologia. Governos financiavam generosamente e pesquisadores garantiam que máquinas inteligentes eram questão de poucos anos. Não eram.
As limitações computacionais foram brutais. No Reino Unido, o Relatório Lighthill escancarou que os sistemas simplesmente não entregavam o que prometiam. Os cortes de financiamento vieram rápido. Entre 1974 e 1980, o campo praticamente parou – e esse foi o primeiro “inverno” da IA.
Mas, nos anos de 1980, a tecnologia voltou com força. Sistemas especialistas e redes neurais iniciais geraram uma nova onda de entusiasmo entre empresas e usuários. E vimos, novamente, organizações investirem pesado na tecnologia.
Só que o problema foi o mesmo de sempre: funcionava no laboratório, mas quebrava no mundo real. O custo de manutenção era alto demais e retorno baixo. Em 1987, o mercado colapsou. O segundo inverno durou até 1993 – e deixou um rastro de projetos cancelados e investidores queimados.
A análise dos dois colapsos aponta causas que se repetem com precisão incômoda.
Entender os ciclos da inteligência artificial virou habilidade estratégica no mercado. O Pré-MBA em IA da Exame ensina em quatro aulas o que há de mais relevante sobre esse mercado — por R$ 37. Saiba mais aqui.
O ciclo atual é o mais intenso já registrado no setor. Nunca houve tanto dinheiro, tanta cobertura, tantas promessas sobre o que a IA será capaz de fazer. Mas é exatamente isso que divide os especialistas.
De um lado, há quem argumente que desta vez é diferente: o poder computacional cresceu de forma sem precedentes, modelos de linguagem já entregam valor real em aplicações concretas e a infraestrutura de nuvem eliminou barreiras que derrubaram ciclos anteriores.
Do outro, quem reconhece o padrão: o retorno sobre investimento das empresas que adotaram IA generativa segue abaixo das projeções. As promessas de sistemas autônomos continuam sendo adiadas. O hype, dizem, passou do ponto.
A história dos invernos da IA não é uma história de fracasso tecnológico. É uma história sobre a diferença entre o que é possível e o que é prometido. E sobre o custo, sempre alto, de confundir as duas coisas.
Quer entender de verdade como navegar nesse mercado — seja no verão ou no inverno? O Pré-MBA em IA da Exame foi feito para isso. Quatro aulas, R$ 37. Acesse aqui.