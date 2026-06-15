O novo papel do RH: liderar pessoas em um mundo AI First

Vivemos uma profunda e acelerada transformação, impulsionada pela aceleração do uso de tecnologias emergentes. Esse cenário gera paradoxos e exige uma nova postura das lideranças, demandando do RH uma coragem estratégica para ir além do convencional.

O mercado já sinaliza essa urgência: enquanto 70% dos CEOs esperam que o CHRO atue como um parceiro estratégico, apenas 55% realmente percebem essa atuação na prática, segundo o estudo da Quantum Workplace de 2025. Essa lacuna entre expectativa e realidade é, na verdade, uma grande e urgente oportunidade de liderança para a área de Relações Humanas.

Muitas companhias ainda experimentam a inteligência artificial (IA) em pequena escala, e poucas assumiram de fato o compromisso de se tornarem organizações "AI Driven" ou "AI First". Na TOTVS, esse compromisso foi formalmente assumido. Declaramos que um de nossos valores é IH + IA (inteligência humana + inteligência artificial), pois acreditamos que a tecnologia é sempre um meio para propósitos maiores, e não um fim em si mesma.

É a tecnologia a serviço das pessoas, e não o contrário. Com o crescimento exponencial da IA, nosso desafio é estar na vanguarda dessa transformação, habilitando um novo escopo de liderança que favorece o surgimento dos Superworkers – humanos que amplificam suas capacidades por meio do uso inteligente das tecnologias.

Neste contexto, buscar a eficiência radical e o incremento da produtividade são resultados esperados. Contudo, na TOTVS, eles estão sempre acompanhados da necessidade de confiança nas pessoas e na ética das relações. Para sermos protagonistas, nossas ações precisam ter propósito: mais do que tomar decisões rápidas, é preciso tomar decisões conscientes.

Para guiar essa jornada na prática, adotamos alguns princípios essenciais. Primeiro, definimos uma ambição clara: sermos um RH de vanguarda, o que nos obriga a questionar constantemente como a IA pode tornar a vida mais fácil e produtiva. Esse objetivo, no entanto, não vive apenas no discurso; ele se concretiza no aprendizado prático, por meio de laboratórios de colaboração nos quais experimentamos o potencial da IA em desafios reais.

Além disso, entendemos que nosso papel é preparar as pessoas para essa jornada, desenvolvendo as competências do futuro em nossos programas de desenvolvimento de liderança, em conteúdos relacionados e em trilhas de conteúdos em nossa Universidade Corporativa.

Atuamos como orquestradores da colaboração, conectando as diversas iniciativas de inovação que surgem na empresa e garantindo que o conhecimento seja compartilhado. O objetivo é impulsionar uma inovação que fortaleça a cultura, e não apenas a adoção de ferramentas.

Como afirmaram Thomas H. Davenport e Janet Foutty, no artigo “AI-Driven Leadership”, publicado pela MIT Sloan Management Review, “não deve haver dúvidas de que as empresas que aspiram ser orientadas por IA precisam ser lideradas por líderes que sejam orientados por IA”. A competitividade da TOTVS e do time de Relações Humanas reside no fato de já estarmos atuando com clareza de quem somos e para onde queremos ir.

Seguimos rumo a um destino cheio de oportunidades, com o compromisso de garantir que a inteligência humana seja sempre o centro da inteligência artificial.