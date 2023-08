O ChatGPT sabe negociar apartamentos? Na MRV, ele já inicia 50% da vendas

A MRV&CO, plataforma habitacional que engloba cinco empresas focadas em soluções de moradia, revelou sua inovação mais recente no campo de atendimento ao cliente.

Em agosto, o grupo liderado por Eduardo Fischer incorporou o ChatGPT, da OpenAI, ao atendimento, que antes disso, já se valia de inteligência artificial (IA) para iniciar as conversas com clientes.

Chamada de Mia, ela funcionava via Watson da IBM, mas agora recebeu um incremento com a IA generativa do momento.

Com a implementação consolidada da Mia, o objetivo da MRV&CO é intensificar a precisão do chatbot em suas conversas com os clientes, buscando, assim, uma melhoria no seu Net Promoter Score (NPS), que se encontra em 71,6 na fase inicial de atendimento de vendas.

A MRV&CO emprega a API do GPT de forma customizada, alinhada ao contexto e aos dados da empresa.

Os resultados já são perceptíveis: 93% dos primeiros atendimentos comerciais já são finalizados sem intervenção humana.

A empresa enfatiza que a presença do ChatGPT no sistema não substituirá o contato humano. Pelo contrário, defende, o novo recurso irá complementar o atendimento, esclarecendo dúvidas dos clientes e gerando leads para os corretores.