Netflix parece ter usado IA em documentário de 'true crime'

O portal de tecnologia Futurism parece ter encontrado indícios de imagens manipuladas por inteligência artificial em um documentário de "true crime" da Netflix. "O que Jennifer Fez?" mostra a história verídica de uma mulher americana responsável por arquitetar o assassinato dos pais, mas contém imagens com todos os indícios de uma foto gerada por IA.

O documentário mostra duas fotos de Jennifer sorrindo durante uma passagem em que um antigo amigo a descreve como "alegre, feliz, confiante e muito genuína". Mas quem olha mais de perto consegue identificar objetos mal formados, mãos estranhas e um dente da frente muito longo.

Imagem de Jennifer Pan no documentário da Netflix: círculos vermelhos mostram indícios de manipulação por IA (Netflix/Futurism)

É no mínimo irônico que uma produção de "crimes reais" tenha fotos manipuladas por IA, mas também um pouco assustador. Caso as imagens sejam totalmente artificiais, a equipe por trás do documentário pode ter criado uma imagem de Jennifer que não é representativo de quem ela realmente é.

Até o momento de publicação desta matéria, a Netflix não se pronunciou sobre a publicação do Futurism.

Quem é Jennifer Pan?

Jennifer Pan é uma canadense que planejou o assassinato de seus pais em 2010 em Ontário, no Canadá. Ela orquestrou um ataque em sua própria casa, fazendo parecer um roubo, e até chegou a ligar para a polícia durante o incidente para falar que invasores tinham entrado na casa e atirado em seus pais.

No entanto, a investigação policial descobriu que quem tinha orquestrado a invasão era a própria Jennifer. A jovem tinha desentendimentos contínuos com seus pais sobre suas expectativas acadêmicas e pessoais. Ela vivia uma vida de mentiras, escondendo o fato de não estar matriculada na faculdade e ter um relacionamento com Daniel Wong, um homem cujo os pais não aprovavam.

Quando as mentiras começaram a ser descobertas, ela tomou a drástica decisão de matar seus pais para se livrar do controle deles. A investigação revelou que Jennifer havia fingido seu próprio sequestro durante o ataque, enquanto três assassinos contratados matavam sua mãe e deixavam seu pai gravemente ferido.

O pai sobreviveu e foi peça-chave na investigação contra a própria filha, relatando que ela parecia conhecer os invasores. Durante as interrogações, Jennifer acabou revelando a verdade por trás de seu plano.

Em 2014, Jennifer Pan e seus cúmplices, incluindo Daniel Wong, foram condenados à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau e tentativa de homicídio.

A complexidade de seu relacionamento com seus pais e a extensão de suas mentiras foram explorados em profundidade no documentário da Netflix, "O que Jennifer Fez?", que também analisa o impacto psicológico que suas ações tiveram sobre os sobreviventes e a comunidade.