Nem todo golpe com IA tem um defeito visível — veja o que conferir

RESUMO ＋ A NordVPN alerta para o uso de vídeos, imagens e áudios manipulados por IA em fraudes digitais. A empresa recomenda verificar a origem dos conteúdos e confirmar a identidade de interlocutores por outros canais, sem depender apenas de falhas visuais para reconhecer uma montagem.

Um rosto conhecido e uma voz familiar podem fazer uma oferta falsa parecer confiável. Segundo um alerta da NordVPN, criminosos usam vídeos manipulados por inteligência artificial para promover investimentos falsos e produtos fraudulentos nas redes sociais, atribuindo a pessoas reais recomendações que elas não fizeram.

A técnica é conhecida como deepfake: imagens, vídeos ou áudios produzidos ou alterados com IA para simular a aparência, a voz e os comportamentos de alguém. Na avaliação da empresa de segurança digital, essas falsificações ampliam os riscos de roubo de identidade, extorsão e manipulação de reputações.

O golpe explora a confiança em quem parece estar falando. Em vez de apresentar apenas uma promessa em texto, a montagem pode colocar essa mensagem na boca de um profissional ou de uma personalidade reconhecida pelo público.

Como uma gravação vira uma fala que nunca existiu?

Fotografias, vídeos e gravações reais podem fornecer os padrões usados para criar a falsificação. Os sistemas aprendem características da pessoa retratada e as reproduzem em um conteúdo novo.

“O processo normalmente envolve o treinamento de algoritmos com imagens, vídeos ou gravações reais de uma pessoa, permitindo reproduzir expressões faciais, movimentos e características vocais de forma convincente”, afirma Marijus Briedis, diretor de tecnologia da NordVPN, em comunicado.

A tecnologia também tem aplicações legítimas no entretenimento, na produção audiovisual e na educação. O risco apontado pela companhia está no uso sem consentimento para enganar o público ou prejudicar a pessoa cuja imagem foi reproduzida.

O que observar em um possível deepfake?

Segundo Briedis, movimentos faciais pouco naturais, inconsistências na iluminação e bordas borradas ao redor do rosto podem indicar manipulação. Alterações na qualidade do áudio e diferenças em relação a registros conhecidos da pessoa também merecem atenção.

Esses sinais ajudam a levantar suspeitas, mas não encerram a checagem. O executivo ressalta que identificar falsificações se torna mais difícil conforme a tecnologia evolui. A ausência de um defeito perceptível não deve ser tratada como confirmação de autenticidade.

Para avaliar possíveis golpes com IA, a NordVPN recomenda verificar a origem do conteúdo e compará-lo com fontes confiáveis. Antes de acreditar em uma oferta ou compartilhar uma declaração, é necessário conferir se ela aparece nos canais oficiais de quem supostamente a fez.

Como reduzir a exposição a fraudes

As recomendações da empresa incluem limitar a divulgação de informações pessoais na internet, confirmar a identidade de interlocutores em comunicações suspeitas e ativar a autenticação em múltiplos fatores nas contas digitais.

“A educação digital e a proteção da privacidade representam as principais defesas contra ataques baseados em inteligência artificial”, afirma Briedis.

As medidas cumprem funções diferentes. Proteger uma conta dificulta acessos indevidos; verificar a origem de uma mensagem ajuda a avaliar quem está por trás dela. Uma aparência convincente, sozinha, não resolve essa segunda tarefa.