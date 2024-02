MWC 2024: Huawei lança primeiro grande modelo de IA da indústria de comunicações

Durante o MWC 2024 (Congresso Mundial de Comunicações Móveis), que acontece em Barcelona, a Huawei lançou o primeiro grande modelo de inteligência artificial (IA) da indústria de comunicações. O modelo é baseado em IA e utiliza tecnologias e algoritmos avançados para fornecer capacidades de inteligência para otimizar o desempenho da rede de comunicações, realizar alocação inteligente de recursos e alcançar os objetivos de inteligência da era 5G-A (5.5G).

O diretor da Huawei e presidente de Produtos e Soluções de TIC, Yang Chaobin, lançou o primeiro grande modelo da indústria de comunicações, que oferece duas capacidades de aplicação: “Copilots” baseados em funções e “Agents” baseados em cenários, que ajudam a capacitar os funcionários das operadoras e a melhorar a satisfação do usuário, resultando em um aumento geral da produtividade da rede.

A Huawei também compartilhou exemplos práticos do uso do modelo de comunicações em cenários ágeis de distribuição de serviços, garantia de experiência do usuário e suporte à resolução de problemas, destacando o valor da inteligência do modelo.

A Huawei enfatizou a importância da colaboração da indústria de telecomunicações para promover o uso ativo das capacidades de inteligência, impulsionando a inovação em cenários comerciais e o desenvolvimento de talentos.

Além disso, a publicação do modelo de comunicações da Huawei é vista como uma importante inovação tecnológica na indústria de comunicações, com potencial para desempenhar um papel crucial em áreas como inteligência artificial, condução autônoma, automação de fábricas, telemedicina e educação online, promovendo conexões de comunicação rápidas e estáveis.

A publicação do modelo de comunicações da Huawei é vista como um impulsionador para a chegada da era 5G-A, impulsionando a capacidade, produtividade e competitividade da rede da indústria. A 5.5G, também conhecida como 5G-A, é considerada uma evolução do 5G e uma transição para o 6G.

Empresas listadas na bolsa de valores na China estão se preparando ativamente para a 5.5G, com algumas já tendo aplicado tecnologias relacionadas em sistemas 5.5G e outras realizando pesquisas e desenvolvimentos para futuras aplicações.

A publicação do modelo de comunicações da Huawei é vista como um marco importante na indústria de comunicações, com grandes empresas se esforçando para apresentar novos produtos e soluções relacionados à 5.5G-A no MWC 2024.

Espera-se que a indústria de comunicações continue a se preparar e inovar para a chegada da era 5.5G, impulsionada pelo lançamento do modelo de comunicações da Huawei e pela crescente atenção à evolução tecnológica.

Fonte: stcn.com