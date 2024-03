Elon Musk questiona criador da Ethereum que deixou X por nova rede social em blockchain

O bilionário Elon Musk chamou atenção no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 25, após questionar o motivo da saída de Vitalik Buterin da rede social. Buterin é mais famoso por ter sido um dos criadores da Ethereum e decidiu recentemente trocar a tradicional rede social por uma nova, que está ligada à tecnologia blockchain.

Musk falou sobre o tema em resposta a uma publicação no X de um perfil que comentava que Buterin deveria voltar para o antigo Twitter. Aparentemente sem saber da saída do criador da Ethereum, Musk perguntou "porque ele foi embora". O bilionário chegou a receber uma resposta, mas não a respondeu.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

O próprio Buterin não deu muitos detalhes sobre o motivo da sua saída do X. Entretanto, o desenvolvedor apontou que a "qualidade" das conversas na rede social estaria em queda. Como alternativa, ele apontou o Farcaster, que segundo ele já teria uma escala suficientemente grande para competir com o X.

Atualmente, Vitalik Buterin tem cerca de 180 mil seguidores na rede social. Entretanto, ele não deixou completamente o antigo Twitter, com algumas publicações e compartilhamentos esporádicos no mês de março. Mesmo assim, ele é mais ativo na Farcaster, chegando a fazer publicações diariamente.

O Farcaster é uma "rede social descentralizada" que usa a tecnologia blockchain. O projeto foi criado no Optimism, uma rede blockchain de segunda camada que é ligada à própria Ethereum. A ideia é que reduzir o grau de moderação de publicações na rede social, dando mais autonomia para os usuários.

Ao mesmo tempo, a rede busca reduzir a existência de bots e contas falsas ao obrigar a conexão entre um perfil e um endereço em blockchain. Dados mais recentes apontam que o projeto ultrapassou em 2024 a marca de 200 mil usuários, com Buterin sendo uma das principais e mais populares contas.

A rede também busca oferecer mais liberdade para desenvolvedores, permitindo a criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), newsletters e jogos diretamente na rede social. O Warpcast, que tem uma estrutura semelhante ao X, é o aplicativo mais famoso da rede de projetos da Farcaster, e onde Buterin tem sua conta.

A criação de redes sociais baseadas em blockchain é uma tendência que tem ganhado força no mercado nos últimos anos, mas a maioria do projeto ainda tem pouca escala e não ameaça as redes centralizadas consolidadas, como o próprio X e o Instagram. Recentemente, o Telegram anunciou uma integração com a tecnologia blockchain.

Já Musk chegou a cogitar a incorporação de blockchain no Twitter antes de comprar a rede social. "Você tem que pagar uma pequena quantia para registrar sua mensagem no blockchain, o que eliminará a grande maioria dos spams e bots. Não há moderação, então a liberdade de expressão é garantida", comentou em uma conversa com seu irmão em 2023.

Entretanto, ele avaliou posteriormente que ão acreditava mais que seria possível usar a tecnologia no Twitter: "“O blockchain no Twitter não é possível, pois os requisitos de largura de banda e latência não podem ser suportados por uma rede usuário a usuário, a menos que esses ‘usuários’ sejam absolutamente gigantescos, anulando assim o propósito de uma rede descentralizada”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok