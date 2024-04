Musk busca levantar até US$ 4 bilhões para sua startup de inteligência artificial

A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, está buscando levantar de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões em um negócio que avaliaria a empresa em US$ 18 bilhões, de acordo com materiais enviados aos investidores.

Segundo informações da Bloomberg, e-mails sobre o possível financiamento, incluindo uma apresentação de cerca de 20 páginas, estão circulando entre a comunidade de investidores do Vale do Silício. Pessoas próximas a Musk tiveram conversas em suas próprias redes para avaliar o interesse em participar do negócio.

Os termos e os valores da rodada de financiamento ainda não forma fechados.

A apresentação da proposta destaca os possíveis pontos de interesse para os investidores - divulgando o histórico de Musk na Tesla e SpaceX -, observando que a xAI poderá treinar com dados da rede social de Musk, o X.

Ter acesso a dados é crucial para a criação de grandes modelos de linguagem, a tecnologia que alimenta os chatbots de IA, uma área em que a xAI pretende competir com outras empresas mais estruturadas, como a OpenAI.

Chatbot de Musk já custa menos que a versão premium do ChatGPT

O chatbot de Inteligência Artificial Grok, criado pela xAI, ultrapassou o ChatGPT em termos de disponibilidade para usuários em todo o mundo.

Segundo informações do U.Today, usar o Grok na plataforma X tornou-se mais barato do que pagar pela assinatura mensal do ChatGPT-4.

O novo sistema de IA de Musk agora está disponível para todos os usuários do X Premium - o Grok não tem custo adicional na assinatura. O X Premium, com o Grok, custa US$ 8 por mês, enquanto uma assinatura mensal do ChatGPT-4 está em US$ 20.

Musk fez as primeiras reclamações contra a OpenAI e o ChatGPT no início de 2023, chamando esse chatbot de IA de "woke" para discutir tópicos como sexo, política, religião e gênero.