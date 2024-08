Boletim Focus: mercado eleva projeção de crescimento do PIB em 2024 de 2,23% para 2,43%

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 26, elevaram em 0,20 ponto percentual a expectativa do PIB do Brasil em 2024, passando de 2,23% para 2,43%. Esta é a segunda alta consecutiva na projeção da economia do país.

A projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 também subiu de 4,22% para 4,25%. Esta é a sexta alta consecutiva na expectativa do indicador que mede a inflação oficial do Brasil. Para 2025, o mercado passou a ver a inflação em 3,93%, ante 3,91% da última semana.

A expectativa do Boletim Focus desta semana também girava em torno da Selic deste ano. Os analistas, porém, ainda não veem um aumento da taxa de juros em 2024 e mantiveram a aposta em 10,50% no fim do ano. O mercado revisou apenas a expectativa da Selic de 2026, que passou de 9% para 9,50%.

A aposta na alta era esperada após a ata da última reunião do Copom deixar claro que o BC elevará a Selic se julgar necessário. Além disso, Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e principal cotado para assumir a presidência após a saída de Roberto Campos Neto, sinalizou em mais de uma oportunidade nas últimas semanas que o aumento da taxa de juros “está na mesa”.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA de 2024 subiu de 4,22% para 4,25% pela sexta semana consecutiva. Um mês antes, a mediana era de 4,10%. Considerando as 101 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 ficou em 4,27%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu de 3,91% para 3,93%. Um mês antes, a mediana era de 3,96%. A projeção para 2026 se manteve estável em 3,60%. A expectativa para 2027 permaneceu a mesma dos últimos 60ª boletins.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 subiu de 2,23% para 2,43%. Essa foi a maior variação da expectativa da economia brasileira nos últimos meses. A projeção para 2025 caiu de 1,89% para 1,86%. A projeção de 2026 ficou em 2% pela 55ª semana.

Selic

A projeção para a Selic de 2024 se manteve em 10,50%. A expectativa para taxa de juros em 2025 também não foi alterado e ficou em 10%. Já em 2026, a estimativa da Selic subiu de 9% para 9,5% pela primeira semana após estabilidade de nove boletins.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro subiram a expectativa do dólar para 2024 em US$ 5,31 para US$ 5,32. Para o fim de 2025, a projeção se manteve em US$ 5,30 pela terceira semana.