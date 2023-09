Microsoft promete Copilot para Windows 11 a partir de 26 de setembro

A Microsoft revelou que lançará uma importante atualização do Windows 11 no dia 26 de setembro. Entre as novidades, a mais aguardada é o recurso Copilot, seu assistente desenvolvido com tecnologia de IA generativa.

O Copilot, que surge como uma barra lateral no sistema, permite controlar configurações, iniciar aplicativos e responder a perguntas. A integração é ampla: executivos da Microsoft demostraram usos ao enviar mensagens de texto usando dados do calendário e opções de navegação no Outlook.

Após o encerramento do aplicativo Cortana no Windows 11 no mês passado, o Copilot representa a mais recente iniciativa da Microsoft para oferecer um assistente digital no sistema.

Além do assistente AI, a atualização traz uma repaginada no File Explorer, apresentando uma interface mais moderna com grandes miniaturas de arquivos e uma interface de carrossel que destaca arquivos recentes e favoritos.

Para aqueles que utilizam caneta stylus, a novidade é o recurso Ink Anywhere, que permite escrever à mão em qualquer caixa de texto do Windows. O sistema operacional, por sua vez, converte a escrita manual em texto.

Outras melhorias incluem o aprimoramento do aplicativo Windows Backup, que agora facilita a migração para um novo dispositivo, e o Snipping Tool, que ganha uma função de copiar texto de capturas de tela. Além disso, o aplicativo Photos para Windows 11 permitirá aos usuários aplicar um desfoque no fundo das imagens.

No entanto, algumas funcionalidades esperadas não estão presentes nesta atualização. A Microsoft planeja lançar uma atualização 23H2 mais robusta posteriormente, que trará mudanças ainda mais significativas para o Windows 11, como suporte nativo para RAR e 7-zip e controle de iluminação RGB. A data de lançamento dessa atualização ainda não foi confirmada pela empresa.