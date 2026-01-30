Zuckerberg ganha R$ 123,1 bilhões em apenas um dia

O CEO e fundador da Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp), Mark Zuckerberg, viu sua fortuna aumenta 10,29% em apenas 24 horas, segundo dados da Forbes. Isso significa que, em um dia, Zuckerberg ganhou US$ 23,6 bilhões, ou cerca de R$ 123,1 bilhões. A alta na riqueza acontece poucos dias após a Meta bater a previsão de lucro para 2025.

Na quinta-feira, 29, as ações da empresa fecharam o pregão em alta de mais de 10%. A companhia reportou lucro por ação de US$ 8,88, superando a média esperada de US$ 8,19. A receita chegou a US$ 59,89 bilhões, com crescimento de 24% em relação ao mesmo período de 2024.

A projeção para o primeiro trimestre de 2026 foi o principal catalisador da alta. A empresa espera receita entre US$ 53,5 bilhões e US$ 56,5 bilhões, enquanto analistas projetavam entre US$ 51,27 bilhões e US$ 51,41 bilhões. A estimativa representa uma possível aceleração anual de 30%.

Quem é Zuckerberg?

Mark Elliot Zuckerberg nasceu em 14 de maio de 1984, em White Plains, Nova York, e cresceu em Dobbs Ferry. Desde cedo, demonstrou aptidão para programação. Aos 12 anos, desenvolveu o ZuckNet, um sistema de mensagens usado na clínica do pai, que era dentista.

Cursou a Ardsley High School e, depois, a Phillips Exeter Academy, onde se destacou em matemática, astronomia, física e línguas clássicas. Em 2002, ingressou em Harvard, para estudar psicologia e ciência da computação.

Criação do Facebook

Em seu segundo ano na universidade, criou o Facemash, retirado do ar após dois dias. Em 4 de fevereiro de 2004, lançou o TheFacebook com colegas de Harvard. Em 24 horas, cerca de 1.200 estudantes haviam se cadastrado. O crescimento levou Zuckerberg a se mudar para Palo Alto, Califórnia, em junho de 2004, com aporte inicial de US$ 500 mil de Peter Thiel. Ele abandonou Harvard no mesmo ano.

O Facebook abriu para o público geral em 2006 e foi listado na bolsa em 2012. Em 2021, passou a se chamar Meta Platforms.