Mercado Livre testa inteligência artificial para medir diversidade em anúncios

O Mercado Livre acaba de dar um passo importante no seu o compromisso com a diversidade e inclusão. A partir desta segunda-feira, 16, a empresa terá uma fração de suas campanhas publicitárias analisadas por uma inteligência artificial (IA) capaz de medir elementos como faixa etária, gênero e tom de pele das pessoas que aparecem em anúncios nas redes sociais.

A novidade surge de um piloto impulsionado pela tecnologia de IA da americana VidMob "Scoring de Diversidade e Inclusão".

No teste com o Mercado Livre, a empresa define os parâmetros com os quais quer trabalhar e a plataforma realiza a verificação nas peças antes delas irem ao ar.

"A diversidade, equidade e inclusão são fundamentais dentro da nossa atuação e precisam se transformar em ações práticas em todas as áreas da companhia, incluindo o Marketing. Faremos um piloto para entender também como eliminar estereótipos ou visões hegemônicas nesse processo”, afirma Thaís Souza Nicolau, diretora de Branding do Mercado Livre na América Latina.

A VidMob também almeja expandir a capacidade da ferramenta para abranger elementos de acessibilidade para pessoas com deficiência, com planos de lançamento para o próximo ano. De acordo com Miguel Caeiro, head da VidMob para a América Latina, isso poderia potencialmente aumentar o alcance das campanhas em até 20%.