The Problem With Jon Stewart: o talk show que a Apple baniu por falar de China e IA

Em 2020, a Apple TV Plus tinha uma janela na sua programação do streaming após o fim do programa The Daily Show. A saída, foi contratar o proeminente Jon Stewart para apresentar um novo talk show político, o "The Problem With Jon Stewart".

Apesar de bem recebido pela crítica, no entanto, antes do início da produção da terceira temporada, Stewart e Apple aparentemente encerraram a produção devido a "diferenças criativas" em dois tópicos bastante importante: China e inteligência artificial.

Segundo o New York Times, embora novos episódios do programa estivessem programados para começar a ser filmados em algumas semanas, a equipe soube nesta sexta-feira, 20, que a produção havia sido interrompida.

O The Hollywood Reporter mencionou que, antes de tomar a decisão de encerrar o programa, a Apple procurou Stewart para expressar a necessidade de alinhamento do apresentador e sua equipe com as visões da empresa sobre os tópicos em discussão. Face à posição firme da Apple, Stewart optou por deixar o programa.

O relato do The New York Times não detalha exatamente quais aspectos da cobertura do programa sobre inteligência artificial e China preocuparam a liderança da Apple.

No entanto, levando em consideração a importância da relação da Apple com a China para seus planos futuros, a decisão da Apple de finalizar o programa abruptamente demonstra o que realmente importa para a empresa.