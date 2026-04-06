Jensen Huang explica por que você não será substituído pela IA

O avanço da inteligência artificial tem gerado apreensão entre profissionais de diversas áreas, especialmente diante de previsões sobre automação e substituição de empregos.

No entanto, Jensen Huang, CEO da Nvidia, empresa avaliada em US$4,26 trilhões, apresenta uma leitura distinta desse cenário, em que a tecnologia não elimina o trabalho humano, mas redefine as ferramentas e a forma como ele é executado.

Huang destaca que há uma confusão recorrente entre o papel exercido por um profissional e os instrumentos utilizados para desempenhá-lo, tarefas e ferramentas evoluem constantemente, mas a essência do trabalho permanece.

A própria trajetória do executivo sustenta esse argumento, há 34 anos à frente da Nvidia, ele atravessou sucessivas transformações tecnológicas sem que sua função deixasse de existir — apenas mudou a maneira de executá-la.

A nova vantagem competitiva

A visão do executivo converge com a de outros líderes globais. Huang já havia afirmado que todos os empregos serão impactados pela IA, mas não necessariamente eliminados.

O risco, segundo ele, não está na tecnologia em si, mas na diferença de preparo entre profissionais. “Você não vai perder seu emprego para a IA, mas para alguém que sabe usá-la”, disse em conferência do Milken Institute.

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O cenário desenhado por esses líderes aponta para uma transformação estrutural das carreiras. A inteligência artificial deixa de ser um recurso complementar e passa a integrar o núcleo das atividades profissionais.

Nesse contexto, a capacidade de incorporar novas ferramentas, interpretar dados e operar tecnologias emergentes se torna um fator decisivo para crescimento e permanência no mercado.