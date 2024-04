Google pagará até US$ 6 milhões ao Wall Street Journal por notíciais sobre inteligência artificial

O Google firmou um acordo para pagar anualmente entre US$ 5 milhões e US$ 6 milhões à News Corp, proprietária do Wall Street Journal, para financiar o desenvolvimento de novos conteúdos e produtos que envolvem inteligência artificial (IA).

Segundo o The Information, essa nova parceria, ainda não divulgada oficialmente, ocorre após o Google encerrar outro acordo de conteúdo com o Journal, o que levou a demissões na organização jornalística.

Esse novo acordo faz parte de uma parceria duradoura entre o Google e a News Corp e ilustra como as empresas de tecnologia estão priorizando iniciativas relacionadas à IA em seus acordos com editoras de notícias, mesmo reduzindo investimentos em outras áreas relacionadas à notícias.

Essa mudança tem gerado preocupação nos publishers sobre a frequência com que as empresas de tecnologia alteram suas estratégias e encerram iniciativas de criação de conteúdo.

Na esteira, entra também as negociações sobre licenciamento de conteúdo para ser usado por IA. Na segunda-feira, 29, 0 Financial Times firmou um acordo com a OpenAI, permitindo que a startup apoiada pela Microsoft treine modelos de inteligência artificial usando o conteúdo arquivado da publicação inglesa.