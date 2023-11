Em dez anos, empresas investiram US$ 1 trilhão em inteligência artificial

Um estudo recente da Universidade Stanford indica um aumento significativo nos investimentos corporativos globais em inteligência artificial (IA). E apesar do boom recente da tecnologia, trata-se de uma inovação que está no radar das empresas há pelo menos uma década.

Entre 2013 e 2022, o total de fusões e aquisições, participações minoritárias, investimentos privados e ofertas públicas atingiu a cifra de US$ 934,2 bilhões.

Conforme mostra o infográfico abaixo, o auge desses investimentos ocorreu em 2021, com US$ 276,1 bilhões direcionados ao setor por empresas de diversas partes do mundo.

Embora tenha sido registrada uma redução em 2022, o lançamento da ferramenta de IA generativa ChatGPT pela OpenAI, em novembro do ano passado, reacendeu o interesse no setor.

De lá para cá, a visão sobre a IA como um avanço de grande impacto se consolidou, com a maioria dos grandes nomes do setor tecnológico intensificando o foco nessa área.

Os dados utilizados no infográfico são resultado do rastreamento de investimentos de mais de 8 milhões de empresas públicas e privadas ao redor do globo.

Confira a evolução dos investimentos em IA na última década: