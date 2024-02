Grandes empresas veem IA e Open Finance como "fundamentais" para transformar negócios

A inteligência artificial e o Open Finance deverão ser o grande foco das principais empresas da América Latina e Caribe para acelerar a transformação dos seus negócios. É o que aponta a nova edição do Índice de Inovação para 2023, elaborado pela Visa e divulgado com exclusividade pela EXAME.

Na avaliação da gigante de meios de pagamentos, a região é um "terreno fértil para resiliência e inovação", mesmo com desafios macroeconômicos. Em geral, as companhias que liderem seus setores na região têm como foco a transformação de operações, modernização de infraestrutura e a criação de ofertas personalizadas baseadas em dados e de baixo custo.

Ao todo, foram entrevistas 122 empresas líderes de 10 mercados da América Latina e Caribe. Para 75% dos entrevistados, a inteligência artificial e o Open Finance serão responsáveis por transformar seus negócios ao longo dos próximos dois anos.

As duas tecnologias são citadas junto com blockchain e pagamentos em tempo real como as quatro inovações mais relevantes para o sistema de negócios da região nos próximos sete anos. No caso de blockchain e pagamentos instantâneos, há a expectativa que eles tragam velocidade, segurança e mais volumes nas trocas de mercadorias e vendas.

Romina Seltzer, diretora de Produto e Inovação da Visa na América Latina e no Caribe, destaca que "colaboração e compartilhamento de dados sem precedentes, estou feliz em ver que o sistema de inovação da nossa região está florescendo com o avanço de tecnologias transformadoras que estão prontas para entregar um valor incomparável tanto para empresas antigas quanto para novos players".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Tecnologias na prática

A Visa aponta que "a maioria das empresas pesquisadas reconhece que a IA generativa será a tecnologia ideal para todos que quiserem inovar, manter sua competitividade e crescer". Entre os entrevistados, 86% afirmam que já estão realizando pilotos ou usando ferramentas de IA generativa, além de iniciativas para explorar a integração da tecnologia em suas operações.

Para aprofundar o tema, 72 empresas foram entrevistadas sobre práticas com IA. Entre o grupo, 54% disseram que estão usando a tecnologia para automatizar o atendimento a clientes, 48% para prevenir fraudes, 45% para programação e 44% para a criação de conteúdos de marketing.

Já no caso do Open Finance, a Visa ressalta que o sistema "está impulsionando produtos novos e personalizados" a partir da conexão e compartilhamento de dados no sistema financeiro. As etapas de categorização de dados e expansão no sistema foram alcançadas por 75% das empresas entrevistadas, com o Brasil liderando na área e chegando a 5 milhões de contas conectadas, mas com avanços na Colômbia, México, Argentina e Peru.

Quanto ao blockchain, o foco das empresas entrevistadas está nos contratos inteligentes, tokenização de ativos e nas moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), como o Drex. A Visa destaca que já é possível observa os "primeiros relances" da adoção dessa tecnologia no mercado, com projetos práticos e casos de uso.

E os pagamentos em tempo real poderão "desbloquear trilhões de dólares em capital". A Visa aposta em uma expansão significativa na região nos próximos anos, com 29% dos entrevistados afirmando que ela representa a principal e mais empolgante tendência em pagamentos. O Pix também é citado como grande exemplo bem-sucedido na área.

“É animador ver que todas essas tendências já estão sendo aplicadas na prática na região, de algum modo. Essas tecnologias estão começando a ajudar nossas empresas a resolver problemas do mundo real de forma criativa, a ser mais eficientes e competitivas e a desbloquear uma nova era de infinitas possibilidades”, destaca Roberta Isfer, diretora de Inovação e Perspectivas da Visa na América Latina e Caribe.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok