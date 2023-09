Como o Spotify ajudou a criar uma das maiores empresa de IA da Europa

A startup Helsing, especializada em inteligência artificial (IA) de defesa e apoiada pelo fundador do Spotify, Daniel Ek, anunciou hoje um aporte de US$223 milhões em uma rodada de financiamento série B, liderada pela General Catalyst. A Saab, grupo sueco de indústria pesada e defesa, entra como investidora estratégica, fortalecendo uma parceria já existente.

Com este investimento, Helsing tem potencial para se tornar a maior empresa de IA e a maior startup de tecnologia de defesa da Europa. Em comparação, em junho, a Mistral AI da França captou US$113 milhões em uma rodada seed com uma avaliação de US$260 milhões. A avaliação da Helsing antes do investimento era de aproximadamente US$1,6 bilhões, mas após o aporte, esse valor ultrapassa os US$1,8 bilhões.

Em 2021, Daniel Ek comprometeu-se a investir US$1,2 bilhões de sua fortuna pessoal, que é composta quase toda por ações do Spotify, em projetos tecnológicos inovadores.

Utilizando sua empresa de investimentos, Prima Materia, ele apoiou a Helsing com um aporte de US$107 milhões. A plataforma de IA visa aprimorar a defesa e a segurança nacional, especialmente para democracias liberais, por meio da eficiência e uso de dados em tempo real.

Até o momento, a Helsing tem ampliado sua presença na Europa em colaboração com governos. Em junho, o governo alemão escolheu a Helsing e a Saab para fornecer capacidades de guerra eletrônica habilitadas para IA para o caça Eurofighter. Neste mês, a Helsing e seus parceiros de consórcio ganharam o contrato para fornecer a estrutura de IA para o programa Future Combat Air System (FCAS).

Na rodada anterior, Série A, a Helsing captou US$109,7 milhões, liderada pela Prima Materia. Daniel Ek, co-presidente da Helsing, concluiu: “Este investimento da General Catalyst e a parceria estratégica com a Saab Defence consolidam a Helsing como a principal parceira de plataforma de IA da Europa.”