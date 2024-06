Veja o resultado da Mega-Sena, concurso 2735; prêmio acumulado é de R$ 35 milhões

A Caixa realizou nesta terça-feira, 11 de junho, o sorteio das seis dezenas do concurso 2.735 da Mega-Sena no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, tanto no Facebook quanto no canal da Caixa no YouTube. O prêmio para quem acertar todas as seis dezenas é de R$ 35 milhões.

Números sorteados da Mega-Sena

47- 53 - 59 - 46 - 05 - 33

Até o momento, a Caixa não informou quem são os ganhadores.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.