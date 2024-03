Cofundador da DeepMind, Mustafa Suleyman, irá comandar divisão de IA da Microsoft

A Microsoft anunciou na terça-feira (19) que contratou o cofundador da DeepMind, Mustafa Suleyman, para liderar sua divisão de IA para consumidores. Assim, o pesquisador e empresário britânico vai trabalhar ao lado do também britânico Karén Simonyan na nova divisão nomeada como Microsoft AI — Suleyman será o CEO e Simonyan será o cientista-chefe desse braço da big tech.

Suleyman cuidará de produtos e pesquisa relacionados à tecnologia — isso inclui o Microsoft Edge, Bing e Copilot. “Tem sido uma jornada incrível, com muito mais por vir. Obrigado a todos pelo apoio. As coisas realmente estão apenas começando”, destacou o executivo numa publicação no X.

Suleyman já trabalhou no Google

Suleyman fundou a DeepMind, em 2010, ao lado de Demis Hassabis e Shane Legg como uma companhia para desenvolver e pesquisar tecnologias de IA, algo que na época não era tão presente em nosso cotidiano como é hoje.

A companhia foi adquirida pelo Google em 2014. O empresário britânico foi então contratado para comandar a área de IA do Google em 2019 e ficou por lá até 2022.

Quando deixou a Google DeepMind, Suleyman se juntou a Karén Simonyan para fundar a startup Inflection AI, que trabalha com tecnologia de inteligência artificial generativa e é considerada rival do ChatGPT.

Agora, a Inflection deve mudar o foco de seu chatbot para consumidores e passará a vender software de IA para empresas, de acordo com comunicado em seu site. Sean White, que ocupou vários cargos no setor, será o novo CEO. O terceiro cofundador da Inflection, Reid Hoffman, fundador e presidente-executivo do LinkedIn, permanecerá no conselho.

A Inflection levantou US$ 1,3 bilhão em financiamento em junho passado, passando a ser avaliada em cerca de US$ 4 bilhões, numa das maiores captações já feitas por uma startup de IA.