Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Claude fica fora do ar e Anthropic investiga falhas no chatbot

Downdetector registrava mais de 900 notificações no Brasil e 5,4 mil nos EUA na tarde desta segunda-feira

IA pessoal não é ficção: executivo da Anthropic mostra como Claude otimiza vida digital e tarefas rotineiras (Getty Images). (Getty Images)

IA pessoal não é ficção: executivo da Anthropic mostra como Claude otimiza vida digital e tarefas rotineiras (Getty Images). (Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 6 de julho de 2026 às 16h51.

Última atualização em 6 de julho de 2026 às 17h02.

O Claude, chatbot de inteligência artificial da Anthropic, apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira, 6. Usuários relataram nas redes sociais dificuldades para enviar comandos e acessar projetos dentro da plataforma.

Por volta das 16h40, a plataforma Downdetector registrava mais de 900 notificações de falha no Brasil. Nos Estados Unidos, o número passava de 5,4 mil reclamações no mesmo período.

A Anthropic reconheceu o problema às 16h18, no horário de Brasília, e afirmou que investigava erros frequentes no Claude.ai. Dez minutos depois, às 16h28, a empresa publicou uma nova atualização dizendo que já trabalhava para resolver a falha.

A instabilidade afeta usuários que dependem do Claude para tarefas como programação, análise de documentos, organização de projetos e geração de textos. O problema também ocorre em um momento de maior disputa entre ferramentas de IA, como ChatGPT, Gemini e Claude, que competem por usuários profissionais e empresas.

Falha atinge usuários em meio a alta demanda por IA

O Claude tem sido usado por profissionais para automatizar tarefas, revisar códigos e criar fluxos de trabalho com inteligência artificial. Quando uma plataforma desse tipo fica instável, o impacto vai além de uma simples interrupção de conversa e pode afetar rotinas de trabalho inteiras.

A Anthropic não informou, até a última atualização citada, a causa da falha nem um prazo para normalização. A recomendação para usuários é acompanhar a página oficial de status da empresa antes de tentar reenviar comandos ou acessar projetos sensíveis.

A instabilidade desta segunda-feira reforça um desafio recorrente entre empresas de IA: manter serviços disponíveis enquanto cresce a demanda por modelos mais avançados e por ferramentas integradas ao trabalho diário.

Acompanhe tudo sobre:AnthropicInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Acesso livre ao Fable 5 acaba amanhã; veja como aproveita a IA que assustou o governo dos EUA

A pergunta de 1950 que ainda assombra a IA e pode mudar como você vê as máquinas hoje

A palavra que faz o ChatGPT parar de 'chutar' respostas e explicar melhor

O que a demissão em massa da Microsoft revela sobre mercado e IA

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Os sistemas descartáveis que drenam a produtividade das PMEs

ESG

Após recorde com ônibus elétricos, BYD vai expandir produção no Brasil

Inteligência Artificial

Acesso livre ao Fable 5 acaba amanhã; veja como aproveita a IA que assustou o governo dos EUA

Carreira

Só conhecimento técnico não basta: cinco formas de se preparar para o novo mercado de trabalho