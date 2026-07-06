Claude fica fora do ar e Anthropic investiga falhas no chatbot

O Claude, chatbot de inteligência artificial da Anthropic, apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira, 6. Usuários relataram nas redes sociais dificuldades para enviar comandos e acessar projetos dentro da plataforma.

Por volta das 16h40, a plataforma Downdetector registrava mais de 900 notificações de falha no Brasil. Nos Estados Unidos, o número passava de 5,4 mil reclamações no mesmo período.

A Anthropic reconheceu o problema às 16h18, no horário de Brasília, e afirmou que investigava erros frequentes no Claude.ai. Dez minutos depois, às 16h28, a empresa publicou uma nova atualização dizendo que já trabalhava para resolver a falha.

A instabilidade afeta usuários que dependem do Claude para tarefas como programação, análise de documentos, organização de projetos e geração de textos. O problema também ocorre em um momento de maior disputa entre ferramentas de IA, como ChatGPT, Gemini e Claude, que competem por usuários profissionais e empresas.

Falha atinge usuários em meio a alta demanda por IA

O Claude tem sido usado por profissionais para automatizar tarefas, revisar códigos e criar fluxos de trabalho com inteligência artificial. Quando uma plataforma desse tipo fica instável, o impacto vai além de uma simples interrupção de conversa e pode afetar rotinas de trabalho inteiras.

A Anthropic não informou, até a última atualização citada, a causa da falha nem um prazo para normalização. A recomendação para usuários é acompanhar a página oficial de status da empresa antes de tentar reenviar comandos ou acessar projetos sensíveis.

A instabilidade desta segunda-feira reforça um desafio recorrente entre empresas de IA: manter serviços disponíveis enquanto cresce a demanda por modelos mais avançados e por ferramentas integradas ao trabalho diário.