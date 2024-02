Chatbot da Air Canada erra informação e dá prejuízo para linha áerea

Um chatbot da Air Canada causou prejuízo para um passageiro que comprou passagens de avião pelo site da linha aérea.

Após a morte de sua avó em Ontário, Canadá, Jake Moffatt entrou na página da companhia e recebeu ajuda de um chatbot. O assistente de inteligência artificial (IA) afirmou que passageiros que reservam viagens de última hora devido a tragédias têm as tarifas reduzidas.

Moffat, então, pagou uma passagem de US$ 600 e outra de valor semelhante para a volta, totalizando aproximadamente US$ 1.200. Depois, quando foi atrás do desconto, descobriu que o chatbot havia passado uma informação falsa.

Por que parece que o ChatGPT ficou mais burro?

Segundo a Air Canada, "taxas de luto" só são aceitas um dia antes do voo, e não após a viagem. A companhia aérea argumenta que o assistente virtual é uma entidade legal separada, "responsável por suas próprias ações", e que o passageiro poderia ter procurado pela política de luto disponível no site da linha aérea.

O caso chegou na Justiça e o tribunal canadense ficou do lado do passageiro. O juiz determinou que, como Moffatt pagou US$ 483 a mais do que queria, a Air Canada deverá pagar esse valor, mais US$ 93 de taxas judiciais e US$ 26,30 em juros.

“Não há razão para que o Sr. Moffatt saiba que uma seção da página da Air Canada é precisa e outra não”, escreveu o juiz na decisão, de acordo com o Washington Post.