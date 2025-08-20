Apenas 9% dos executivos acreditam em IA totalmente autônoma, mostra pesquisa

Uma pesquisa realizada pela OutSystems, em parceria com a consultoria KPMG, revelou que apenas 9% dos executivos de TI acreditam que a inteligência artificial será totalmente autônoma no futuro. O cenário mais provável, segundo o estudo, é a constante interação entre humanos e agentes de IA, com a abordagem colaborativa moldando o futuro da força de trabalho.

Esse dado foi apresentado por Rodrigo Soares Rego, solution architecture manager LATAM da OutSystems, empresa que oferece uma plataforma de desenvolvimento de software low-code, o que permite a criação rápida de aplicações web e móveis por meio da utilização de interfaces gráficas e modelos prontos.

Durante o evento ONE World Tour Latam 2025, realizado pela empresa, Rego destacou que as Américas e a região Ásia-Pacífico estão mais avançadas na adoção da IA, enquanto a Europa ainda está majoritariamente na fase de experimentação.

Para realizar o estudo, mais de 500 executivos de TI foram entrevistados entre abril e maio de 2025. A pesquisa analisou o impacto da IA no ciclo de desenvolvimento de software, a implementação de agentes inteligentes (agentes de IA) e as consequências dessa tecnologia para o mercado de trabalho.

Foi verificado que 47% das empresas já estão implementando ou nos primeiros meses de implantação de agentes de IA. A maioria está em um estágio de produção, o que, de acordo com Rego, evidencia a aceleração na adoção dessa tecnologia. No Brasil, as empresas seguem a tendência global, com muitas começando a desenvolver pilotos e projetos de MVP (Produto Mínimo Viável).

A pesquisa também apontou que 69% dos executivos acreditam que a IA criará novos cargos no futuro, como os de arquiteto de IA, governança e debug de agentes, este para encontrar erros ou problemas envolvidos com os agentes de IA. Com a crescente adoção dessa tecnologia, é esperado um grande impacto no mercado de trabalho, apesar de eventuais divergências sobre a substituição ou não funcionários por IA.

Desafios para o futuro

Um dos principais desafios apontados pela pesquisa foi o fenômeno conhecido como "IA Sprawl", que se refere à proliferação de ferramentas de IA em diferentes sistemas corporativos, como CRM, RH e ITSM. Essa fragmentação dificulta a governança, o monitoramento e a qualidade dos dados.

Além disso, segurança, compliance, integração com fluxos existentes e a falta de expertise interna também foram destacados como obstáculos significativos para a implementação da IA nas empresas.