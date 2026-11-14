Crescer não basta: o novo playbook exige provar valor

O artigo aborda a mudança no comportamento empreendedor, onde o crescimento rápido não é mais suficiente. Empreendedores agora priorizam crescimento disciplinado, rentabilidade e demonstração clara de valor criado. O foco está em conectar capital, tecnologia e expansão a resultados reais como receita, margem e caixa, especialmente em um ambiente de capital mais seletivo e juros elevados.

Os empreendedores não estão menos ambiciosos. Quase dois terços esperam ampliar a receita em 50% ou mais nos próximos 12 meses. Ao mesmo tempo, 91% afirmam que o crescimento disciplinado e uma trajetória clara para a rentabilidade se tornaram mais importantes do que a expansão rápida de mercado, de acordo com a pesquisa global CEO Outlook para empreendedores, da EY-Parthenon.

O aparente paradoxo revela a principal mudança do atual ciclo empreendedor: a ambição permanece, mas já não basta crescer. É preciso demonstrar que o crescimento cria valor para clientes, acionistas, equipes e para a própria capacidade de a empresa atravessar diferentes ciclos econômicos.

Durante anos, uma parte do ecossistema se acostumou a uma fórmula: captar, ganhar mercado, elevar o valuation e preparar a rodada seguinte, mas as condições mudaram. Na pesquisa, 59% dos entrevistados dizem que o acesso a capital para expansão está mais restrito do que há 12 meses, enquanto apenas 4% estão cancelando ou suspendendo grandes investimentos.

Este movimento não é de retração, mas de seleção. Capital, tecnologia e expansão continuam relevantes, a diferença é que agora precisam estar conectados a receita, margem, caixa e resiliência. O novo playbook substitui o crescimento a qualquer custo por crescimento capaz de provar valor.

A pergunta estratégica deixou de ser apenas “quanto esta empresa consegue crescer?”. Agora, é preciso saber com que margem, qual a necessidade de capital e se o modelo é capaz de sustentar esse ritmo.

Em um ambiente de capitalabundante e juros baixos, muitas empresas puderam priorizar aquisição de clientes e escala. Em um mercado mais seletivo, fundamentos que nunca perderam importância voltaram ao primeiro plano: receita real, margem, caixa, produtividade, governança e proximidade com o cliente.

Isso não significa escolher rentabilidade no lugar de crescimento. Significa reconhecer que velocidade não é evidência de qualidade. Uma empresa pode expandir rapidamente e, ainda assim, afastar-se do problema que resolve, consumir capital sem melhorar sua economia unitária ou criar uma estrutura que não se sustenta sem novas rodadas.

O capital, porém, continua sendo decisivo para contratar talentos, desenvolver tecnologia, entrar em novos mercados, realizar aquisições e ganhar escala. O ponto não é se opor ao venture capital, mas distinguir duas situações: usar capital para acelerar uma estratégia consistente ou depender dele para sustentar um modelo que ainda não provou sua capacidade de gerar valor.

Uma rodada pode comprar tempo, capacidade e velocidade. Não compra clareza sobre o problema, aderência ao mercado ou disciplina de execução. O capital potencializa uma boa estratégia, dificilmente corrige uma estratégia ruim.

Na minha trajetória, acompanhei empresas que receberam investimentos expressivos e tiveram dificuldade para construir modelos sustentáveis, enquanto outras cresceram com menos recursos, apoiadas em conhecimento do cliente, prioridades claras e capacidade de adaptação.

A inteligência artificial torna essa exigência ainda mais evidente. A pesquisa mostra que 80% dos empreendedores pretendem aumentar seus investimentos em IA em 2026. No entanto, apenas 9% conectam de forma consistente seu impacto ao desempenho financeiro e à análise periódica da alta administração.

Em pouco tempo, usar IA deixará de ser diferencial. A vantagem estará em demonstrar onde ela aumenta receita, reduz custos, melhora margem, eleva produtividade, amplia a retenção de clientes ou reduz riscos. Tecnologia, por si só, não transforma um modelo ruim em um modelo bom. Ela acelera o que já tem clareza de problema, cliente e execução, e também pode acelerar desperdícios quando essas respostas não existem.

Há ainda uma dimensão humana. Um quarto dos empreendedores aponta a limitação de competências em IA e dados na força de trabalho como o principal obstáculo de talentos para gerar valor com a tecnologia.

A disciplina também muda a forma de pensar a escala. Apenas 32% dos empreendedores pretendem buscar alianças estratégicas, ante 57% dos CEOs de empresas consolidadas. Nas joint ventures, a diferença é semelhante: 26% entre empreendedores e 45% entre CEOs de organizações maiores.

Há uma oportunidade pouco explorada nesses números. Para uma empresa em crescimento, desenvolver internamente todas as capacidades necessárias pode consumir tempo e capital preciosos. Uma parceria bem estruturada pode acelerar o acesso a mercados, distribuição, tecnologia, conhecimento regulatório, infraestrutura, gestão de riscos e novos clientes.

Empresas empreendedoras oferecem agilidade e proximidade com o cliente, enquanto organizações maiores aportam escala, processos e acesso a mercados. Com uma tese clara de valor e boa governança, essa combinação pode gerar resultados que nenhuma das partes alcançaria sozinha.

O mesmo raciocínio vale para o ecossistema. Embora 91% dos pesquisados considerem que o ambiente empreendedor local oferece forte apoio às empresas que buscam crescer, uma rede só se torna estratégica quando ajuda a conquistar clientes, acessar capital, contratar talentos, entrar em mercados ou aumentar a resiliência.

Não existe uma única fórmula para crescer. Setores, modelos de negócio e estágios de maturidade exigem escolhas diferentes de capital, velocidade e governança. Mas alguns fundamentos atravessam essas diferenças: resolver um problema real, conhecer profundamente o cliente, acompanhar indicadores com disciplina, profissionalizar a gestão e saber dizer não ao que desvia do foco.

Crescer com geração própria de caixa pode impor um ritmo menor e exigir prioridades mais rigorosas. Captar grandes rodadas pode trazer diluição, pressão por velocidade e maior complexidade de governança. O desafio é entender quais riscos a empresa está escolhendo assumir e quais está apenas adiando.

É nesse sentido que os dados apontam para uma nova forma de ambição. Esperar crescimento de receita de, pelo menos, 50% e, simultaneamente, exigir uma rota clara para a rentabilidade não são objetivos incompatíveis. São as duas faces de uma empresa que pretende crescer sem perder a capacidade de decidir o próprio futuro.

A pergunta que define o novo ciclo, portanto, já não é apenas “quanto você captou?” ou “quanto você cresceu?”. É outra, mais exigente: quanto valor sua empresa consegue criar e capturar de forma sustentável?