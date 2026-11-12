Multinacional sueca Assa Abloy compra Rometal, fabricante brasileira de sistemas para móveis

A sueca ASSA ABLOY, líder global em soluções de controle de acesso, comprou a fabricante brasileira Rometal. A operação está em análise pelo Cade e depende de aprovação do órgão. A Rometal, com sede no RS, produz sistemas deslizantes e componentes de alumínio para móveis e tem faturamento de R$ 332 milhões.

A sueca ASSA ABLOY, líder global em soluções de controle de acesso, fechaduras e abertura de portas, fechou acordo para comprar a Rometal, fabricante brasileira de sistemas deslizantes e componentes de alumínio para móveis e ambientes. A operação está em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e sua conclusão depende da aprovação do órgão e do cumprimento das demais condições previstas no contrato. O valor do negócio não foi anunciado.

Fundada em 1983, a Rometal tem cerca de 500 funcionários e mantém sua sede e fábrica em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. A companhia conta com mais de 40 mil metros quadrados de instalações industriais. Seu portfólio inclui sistemas de correr, perfis de alumínio e acessórios vendidos a marcenarias, indústrias moveleiras, fabricantes de portas e lojistas de todo o Brasil.

Em 2025, a Rometal registrou vendas de aproximadamente R$ 332 milhões, equivalentes a cerca de 580 milhões de coroas suecas. Segundo a ASSA ABLOY, a fabricante tem uma forte margem de lucro operacional (EBIT), e a aquisição contribuirá positivamente para o lucro por ação do grupo desde o início.

Com a aquisição, a ASSA ABLOY incorpora esse portfólio e a presença comercial da Rometal no mercado brasileiro. A fabricante gaúcha passará a integrar o segmento de negócios da América Latina, dentro da divisão das Américas.

Listada na bolsa de Estocolmo, a ASSA ABLOY atua no setor de soluções de acesso e tem operações em mais de 70 países. O grupo registrou vendas de 152 bilhões de coroas suecas em 2025, equivalentes a aproximadamente US$ 15,4 bilhões, e conta com cerca de 64 mil funcionários.

A Rometal e seus acionistas tiveram assessoria financeira da RGS Partners e assessoria econômico-contábil da Novello. Na frente jurídica, foram assessorados pela Dupont Spiller Fadanelli Advogados (DSF), enquanto o Pinheiro Neto Advogados representou a ASSA ABLOY.