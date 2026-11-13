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Após encolher operação, Moncloa busca sócio para financiar virada

Marca de chás procura aporte de até R$ 2,5 milhões após custos de shopping e crédito pressionarem a operação; aposta agora está no digital e na distribuição ao varejo

Além dos chás: Moncloa apresenta novo modelo de loja após ampliar o portfólio (Monocla/Divulgação)
Além dos chás: Moncloa apresenta novo modelo de loja após ampliar o portfólio (Monocla/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:00.

Contexto20s

A Moncloa, empresa curitibana de chás, está passando por reestruturação financeira e operacional. A companhia está abandonando o modelo de franquias de shopping em favor de vendas online e pontos de revenda, enquanto busca um novo investidor para financiar essa transição. A empresa enfrenta dívida bancária significativa em relação ao faturamento e busca reduzir custos operacionais.

A curitibana Moncloa busca um novo investidor para financiar a mudança de um negócio apoiado em franquias de shopping para uma marca de chás vendida pela internet e em pontos de revenda. Depois de chegar a 60 operações físicas, a empresa tem hoje sete e acumula uma dívida bancária de R$ 8 milhões. À primeira vista, o valor não é expressivo, mas para uma companhia que fatura R$ 15 milhões por ano, é. A negociação em curso prevê um aporte de R$ 2 milhões a R$ 2,5 milhões em troca de 20% do capital, afirma Eduardo Caldeira, sócio da Moncloa, em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.

As conversas com potenciais investidores começaram em julho deste ano. A preferência é por um parceiro que contribua para a operação, embora a empresa também considere uma pessoa física que ajude a “equalizar as contas”. O aporte seria primário — com os recursos destinados ao caixa da companhia — para acelerar o novo modelo.

A reestruturação começou em 2024, diante da dificuldade de remunerar os franqueados. Aluguéis, equipes e crédito consumiam uma parcela das vendas que tornava difícil sustentar as unidades. “O resultado não era o que esperávamos”, diz Caldeira. “A conta estava difícil de fechar.”

Pelas contas do empresário, o aluguel deveria representar até 20% do faturamento de uma loja saudável. Em algumas praças, porém, ultrapassava 30%. O custo de manter gerentes também pesava sem necessariamente trazer retorno proporcional. “Ao franqueado, temos que entregar 15% a 20% de resultado líquido no fim do mês e não estávamos conseguindo isso."

A revisão do modelo também exigiu recursos da própria Moncloa. “Nos custou capital significativo resgatar os franqueados”, diz Caldeira. A saída do sistema de franquias passou a fazer parte da transformação, enquanto o custo do financiamento agravava a pressão. “O custo de crédito inviabilizava a operação.” Parte da dívida bancária atual está associada a linhas para importação. A Moncloa compra chás a granel da Europa e faz o envase no Brasil.

Da loja de shopping à prateleira

A mudança altera o caminho de expansão de uma marca cuja primeira loja foi aberta em 2013, no Shopping Pátio Batel, em Curitiba. O formato físico tinha como proposta apresentar ao consumidor o ritual do chá, combinando bebidas, acessórios e presentes.

Ainda no início de 2025, a companhia divulgava a intenção de chegar a 150 franquias em cinco anos e ampliava o portfólio com produtos de autocuidado e aromaterapia. Na ocasião, informava ter 22 unidades, incluindo seis próprias.

Agora, a prioridade é ampliar as vendas sem carregar a mesma estrutura de lojas. A empresa informa faturamento de R$ 15 milhões e crescimento de 150% ao ano no canal digital. Além das sete operações físicas remanescentes, tem mais de 350 pontos de revenda e prepara uma linha de chás em sachês para distribuição a supermercados e farmácias.

A redução do portfólio acompanha essa mudança. A Moncloa tem hoje cerca de 160 produtos, depois de superar 700 SKUs, as diferentes versões de itens disponíveis para venda. Segundo Caldeira, a variedade era necessária para abastecer e dar atratividade às lojas físicas, mas exigia dinheiro em estoque. “Focar em menos SKUs é necessidade de caixa”, afirma.

A simplificação não significa abandonar o posicionamento de nicho. O empresário vê espaço para conquistar consumidores interessados em bebidas de qualidade e avalia em R$ 150 milhões a R$ 200 milhões anuais o mercado potencial que a marca pretende atender.  “O intuito nunca foi popularizar, mas atuar num nicho que agregue”, diz Caldeira. A aposta é que a combinação de venda direta pela internet e distribuição por terceiros permita alcançar esse público com uma estrutura mais enxuta. “Hoje a empresa está direcionada.”

Glossário

O que é dívida bancária?

Dívida bancária é o valor total que uma empresa ou indivíduo deve a bancos, incluindo empréstimos, linhas de crédito e outras obrigações financeiras.

O que é aporte?

Aporte refere-se ao investimento de capital adicional feito por acionistas ou investidores em uma empresa, geralmente para financiar crescimento, expansão ou reestruturação financeira.

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Pedro Gil

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Editor do EXAME Insight

Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso

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