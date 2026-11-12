O novo negócio de Caio Amato após deixar a presidência global da Oakley

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Após liderar a Oakley globalmente, o executivo Caio Amato deixou a companhia para fundar a Otama Academy, iniciativa focada em metodologias autorais de branding, cultura organizacional e desenvolvimento de C-levels. O projeto inverte a lógica corporativa tradicional ao priorizar a visão, os valores humanos e a vulnerabilidade das lideranças antes do retorno financeiro, aplicando premissas validadas ao longo de sua trajetória em marcas de lifestyle.

Após liderar a Oakley globalmente por um ano e meio, o executivo Caio Amato anunciou recentemente a saída da companhia para se dedicar a um novo projeto: a Otama Academy. O negócio, inicialmente com capital próprio, foi criado, segundo Amato, para aplicar metodologias autorais de branding, cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças voltadas para C-levels, o que inclui palestras, consultorias estratégicas, workshops e mentorias executivas.

Com exclusividade ao EXAME Insight, Caio Amato, que consolidou sua carreira no mercado de lifestyle tendo passado por empresas como Adidas e Mizuno, falou sobre o novo momento de carreira. "A Oakley foi uma escola em como transformar a cultura de uma empresa, de como fazer as pessoas sonharem com o futuro desejável e transformar esse futuro desejável em criações", destaca.

Dentre vários projetos que liderou na Oakley está o reposicionamento da marca focado em tecnologia e futuro. "O que eu encontrei lá dentro já era uma cultura forte, mas era uma cultura presa no passado, era uma cultura presa nas coisas que a gente já havia feito. O que eu tive que fazer é inspirar todo mundo a olhar para o futuro através de uma campanha chamada Future Genesis, que a gente criava um mundo."

Segundo ele, a Otama Academy surge exatamente dessa inquietude acumulada ao longo de sua trajetória. "O que eu mais quero com a academia é ter parceiros de qualidade. Tendo atuado em várias organizações, o objetivo agora é escalar em empresas ainda mais diversas e fazer com que os executivos fiquem confortáveis em se posicionar e pensar em suas carreiras para além das companhias em que atuam."

Para o especialista, o modelo corporativo tradicional sofre com a exigência de perfeição. "Hoje em dia, no mundo corporativo, há uma máxima de que você tem que ser bom, perfeito, inexorável e tem que responder tudo corretamente", o que acaba tolhendo o potencial do time. Pelo contrário, "quanto mais vulnerável você se mostra, mais você aumenta o potencial do time, mais o time se sente confortável em falar, em contribuir e em ter ideias diferentes". Por isso, o esforço central reside em fazer com que executivos entendam que a vulnerabilidade vira força com o tempo, superando o ego e colocando-o no lugar certo perante o mundo.

A fundação da iniciativa consolida premissas testadas em sua carreira: "A Otama Academy tem por base uma hipótese que apliquei minha vida toda: primeiro, uma marca tem que ter uma visão clara, depois valores claros para, aí sim, conseguir fazer as coisas de acordo com esses valores." Mais do que isso, trata-se de saber o que não fazer. "Você tem que abrir mão de muita coisa para ter um posicionamento claro e uma marca forte, que aí sim acaba virando venda. Valores fortes mais comportamento é igual a cultura, e uma cultura forte sempre tem por base manter as pessoas inspiradas."

O grande diferencial do ecossistema é o foco na humanidade. Enquanto o mercado adota a lógica de buscar o resultado financeiro antes de tudo, a metodologia inverte a rota: "A gente não vai começar com o plano de negócio, a gente vai começar com o que é uma marca, a qual arquétipo ela pertence, quais valores precisa ter, para a partir daí criar a cultura e, só então, o produto e o valor." Amato resume a tese com base na própria experiência: "Todas as vezes que eu investi em pessoas, em humanidade e em valores humanos, o valor financeiro veio de uma forma muito prolífica, validando essa nova maneira de ver o negócio."

'Perguntas frequentes'

O que é a Otama Academy e qual é o seu principal propósito? ＋ A Otama Academy é um projeto focado em metodologias autorais de branding, cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças voltado para executivos de nível C-level.

Qual é a diferença metodológica da Otama Academy em relação às consultorias corporativas tradicionais? ＋ Enquanto a maioria das consultorias tradicionais prioriza o planejamento financeiro e os resultados econômicos imediatos, a Otama Academy inverte essa lógica ao estabelecer primeiro a visão, o posicionamento de marca e os valores emocionais.