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Cocos capta US$ 34 milhões com Kaszek enquanto aguarda aval para aquisição no Brasil

Fintech argentina é avaliada em US$ 508 milhões; acordo para comprar ativos da Warren ainda depende da autorização do Banco Central

Sede da Cocos Capital, na Argentina (Divulgação/Divulgação)
Sede da Cocos Capital, na Argentina (Divulgação/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12:22.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 12:31.

Contexto18s

A fintech argentina Cocos captou US$ 34 milhões para expandir seus serviços bancários e acelerar planos de internacionalização. A aquisição de ativos brasileiros da Warren ainda aguarda aprovação do Banco Central. Os recursos financiarão crescimento na Argentina e preparação para operações no Brasil.

A Cocos, fintech argentina que acertou a compra de ativos da Warren para entrar no Brasil, levantou US$ 34 milhões em uma rodada liderada pela Kaszek, com participação da Spice Ventures. O aporte avaliou a companhia em US$ 508 milhões e dará fôlego à expansão dos serviços bancários na Argentina e aos planos de internacionalização.

A captação foi realizada pela Cocos e não envolve a Warren. A aquisição dos ativos brasileiros ainda não recebeu autorização do Banco Central e permanece sujeita à aprovação do regulador. O uso dos recursos para desenvolver os negócios no Brasil depende desse aval.

O acordo anunciado em julho contempla ativos da Warren ligados à infraestrutura da antiga Corretora Renascença, hoje Warren Rena, além das operações de gestão de recursos e mercado de capitais. A proposta oferece à Cocos uma estrutura para disputar clientes no mercado brasileiro de investimentos.

A Warren atua tanto no atendimento a investidores e na gestão de patrimônio quanto em serviços para profissionais financeiros e clientes institucionais. Neste mês, anunciou Renato Bereznjak Cunha, ex-executivo de XP e Itaú, como CEO.

Sombra, cocos e água fresca

Fundada em 2021 por Nicolás Mindlin e Ariel Sbdar, com capital inicial de US$ 50 mil, a Cocos chega à primeira rodada de investimento depois de financiar a expansão com recursos próprios e reinvestimento dos resultados, segundo a companhia.

A fintech afirma ter mais de 2,5 milhões de usuários, mais de US$ 2 bilhões em ativos sob administração e uma equipe de quase 300 pessoas. A receita anualizada do grupo alcança US$ 150 milhões.  “Esse investimento nos permitirá acelerar nossa expansão e transformar a Cocos em um dos grandes protagonistas do sistema financeiro da América Latina”, afirma Mindlin, presidente e cofundador.

Na Argentina, o dinheiro será destinado à ampliação da oferta de produtos financeiros, com foco em inteligência artificial e na integração do Banco Voii, cuja aquisição foi concluída em 2026. O plano é reunir investimentos, contas, pagamentos e crédito em uma mesma plataforma para pessoas físicas e empresas, sob a proposta do Cocos Bank.

O movimento amplia a atuação da companhia para além da distribuição de investimentos. Com um banco no mercado de origem e o acordo por ativos de uma plataforma brasileira, a Cocos busca construir uma operação regional que combine serviços bancários, gestão de recursos e acesso ao mercado de capitais.

A rodada também aproxima a fintech de uma gestora com histórico de investimentos no setor financeiro brasileiro. Fundada por Hernán Kazah, cofundador do Mercado Livre, e Nicolás Szekasy, ex-diretor financeiro da companhia, a Kaszek participou da primeira rodada do Nubank e investiu em empresas como Creditas e QuintoAndar.

Glossário

O que é Banco Central?

Instituição responsável pela política monetária e regulamentação do sistema financeiro de um país

O que significa gestão de recursos?

Processo de administração e investimento de ativos financeiros para alcançar objetivos específicos

O que quer dizer mercado de capitais?

Ambiente onde empresas e governos emitem e negociam títulos de dívida e capital próprio

Para quem decide. Por quem decide.

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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso

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