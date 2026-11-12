Cocos capta US$ 34 milhões com Kaszek enquanto aguarda aval para aquisição no Brasil

A fintech argentina Cocos captou US$ 34 milhões para expandir seus serviços bancários e acelerar planos de internacionalização. A aquisição de ativos brasileiros da Warren ainda aguarda aprovação do Banco Central. Os recursos financiarão crescimento na Argentina e preparação para operações no Brasil.

A Cocos, fintech argentina que acertou a compra de ativos da Warren para entrar no Brasil, levantou US$ 34 milhões em uma rodada liderada pela Kaszek, com participação da Spice Ventures. O aporte avaliou a companhia em US$ 508 milhões e dará fôlego à expansão dos serviços bancários na Argentina e aos planos de internacionalização.

A captação foi realizada pela Cocos e não envolve a Warren. A aquisição dos ativos brasileiros ainda não recebeu autorização do Banco Central e permanece sujeita à aprovação do regulador. O uso dos recursos para desenvolver os negócios no Brasil depende desse aval.

O acordo anunciado em julho contempla ativos da Warren ligados à infraestrutura da antiga Corretora Renascença, hoje Warren Rena, além das operações de gestão de recursos e mercado de capitais. A proposta oferece à Cocos uma estrutura para disputar clientes no mercado brasileiro de investimentos.

A Warren atua tanto no atendimento a investidores e na gestão de patrimônio quanto em serviços para profissionais financeiros e clientes institucionais. Neste mês, anunciou Renato Bereznjak Cunha, ex-executivo de XP e Itaú, como CEO.

Sombra, cocos e água fresca

Fundada em 2021 por Nicolás Mindlin e Ariel Sbdar, com capital inicial de US$ 50 mil, a Cocos chega à primeira rodada de investimento depois de financiar a expansão com recursos próprios e reinvestimento dos resultados, segundo a companhia.

A fintech afirma ter mais de 2,5 milhões de usuários, mais de US$ 2 bilhões em ativos sob administração e uma equipe de quase 300 pessoas. A receita anualizada do grupo alcança US$ 150 milhões. “Esse investimento nos permitirá acelerar nossa expansão e transformar a Cocos em um dos grandes protagonistas do sistema financeiro da América Latina”, afirma Mindlin, presidente e cofundador.

Na Argentina, o dinheiro será destinado à ampliação da oferta de produtos financeiros, com foco em inteligência artificial e na integração do Banco Voii, cuja aquisição foi concluída em 2026. O plano é reunir investimentos, contas, pagamentos e crédito em uma mesma plataforma para pessoas físicas e empresas, sob a proposta do Cocos Bank.

O movimento amplia a atuação da companhia para além da distribuição de investimentos. Com um banco no mercado de origem e o acordo por ativos de uma plataforma brasileira, a Cocos busca construir uma operação regional que combine serviços bancários, gestão de recursos e acesso ao mercado de capitais.

A rodada também aproxima a fintech de uma gestora com histórico de investimentos no setor financeiro brasileiro. Fundada por Hernán Kazah, cofundador do Mercado Livre, e Nicolás Szekasy, ex-diretor financeiro da companhia, a Kaszek participou da primeira rodada do Nubank e investiu em empresas como Creditas e QuintoAndar.