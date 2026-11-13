Ciberataques, gastos, perdas de talentos: os problemas da IA que poucas empresas medem

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Um levantamento inédito conduzido pela BeCulture revela um contraste marcante no cenário corporativo brasileiro de 2026, onde a alta adoção da inteligência artificial generativa — presente em processos de 73% das empresas avaliadas — contrasta drasticamente com a ausência de governança e métricas de impacto, adotadas por apenas 16% das organizações, evidenciando que desafios como a segurança de dados e a falta de preparo cultural colocam em risco o valor real da tecnologia.

Se, por um lado, a inteligência artificial generativa surge como solução para muitas empresas, por outro, quando não medida e na ausência de governança, ela pode tornar-se um problema. Um levantamento inédito da BeCulture, plataforma que usa IA para medir eficiência corporativa, mostra que apenas 16% das empresas medem o impacto dessa tecnologia por meio de indicadores ou metas.

O estudo contempla empresas que, juntas, somaram mais de R$ 25,2 bilhões em receita líquida no Brasil em 2025. Deste montante, 64% dos profissionais afirmam que colaboradores já utilizam inteligência artificial generativa no dia a dia e 73% relatam que a tecnologia está incorporada a pelo menos um processo da companhia.

Os dados integram o estudo “AI: Do Uso ao Valor — Panorama do entendimento, uso e percepções da Inteligência Artificial nas empresas brasileiras em 2026”, conduzido pela BeCulture, com participação do ecossistema de tecnologia Confi e colaboração da comunidade AI Brasil. O levantamento ouviu profissionais de companhias de diferentes portes e de mais de 15 setores.

Para 88% dos participantes, a proteção dos dados utilizados em ferramentas de IA é motivo de alta preocupação. Contudo, mesmo nesse grupo, 64% não confirmam a existência de uma política formal completa. A falta de preparo dos processos e da cultura organizacional lidera os entraves, apontada por 48% dos entrevistados. Problemas de integração de dados aparecem em 40% das respostas, falta de segurança em 31% e falta de ferramentas em 13%.

Quando um profissional deixa a empresa, 45% dos participantes afirmam que grande parte ou quase todo o conhecimento se perde. Outros 46% dizem que ele é preservado apenas parcialmente, e apenas 9% confirmam contar com um plano ou ferramenta estruturada de retenção.

Dos respondentes, 64% afirmam ser difícil encontrar o histórico de decisões semelhantes já tomadas. Apenas 16% registram sistematicamente o conhecimento cotidiano em ferramenta centralizada; 57% dependem da área ou pessoa, 21% fazem registros informais e 6% não registram.

Embora 85% acreditem que a IA transformará a cultura de suas empresas, apenas 22% confirmam iniciativa estruturada para preparar pessoas, processos e lideranças (57% estão construindo e 21% não possuem nenhuma). Nas empresas com áreas de Pessoas estruturadas, o índice médio de implementação de práticas voltadas à IA chega a 78%, despencando para 42% nas organizações onde o RH é incipiente.

Para Pedro Chiamulera, CEO da Confi, o acesso às ferramentas é apenas o primeiro passo. "Precisamos entender como a inteligência artificial está contribuindo para o negócio, quais resultados entrega e o que falta para que seu potencial seja aproveitado. Com este relatório, queremos ampliar essa discussão e mostrar que gerar valor depende não apenas de adotar a tecnologia, mas também de incorporá-la à operação", pontua o executivo.

Na visão de Rodrigo Righetti, head do AI Brasil, é um fato que a utilização da inteligência artificial está avançando, mas as empresas ainda precisam estruturar a forma como ela será incorporada ao trabalho. "Isso envolve estabelecer orientações para o uso, preparar as equipes e definir responsabilidades, de modo que a tecnologia possa ser aplicada de forma consistente e segura", destaca.

O coro é reforçado por Renato Teixeira, diretor da BeCulture, ao apontar que, nas empresas em que a área de Pessoas é considerada estruturada, chega a 78% o índice médio de implementação das práticas avaliadas voltadas à IA. "Esse número cai para 42% nas organizações em que o RH é classificado como incipiente. Isso indica uma relação clara entre o RH e o sucesso da tecnologia, reforçando a ideia que as áreas de Pessoas e de Tecnologia devem caminhar ainda mais juntas nesta nova era das organizações", conclui.

'Perguntas frequentes'

Qual foi a receita líquida somada pelas empresas que participaram do estudo em 2025? ＋ O estudo contemplou companhias de diferentes portes e de mais de 15 setores que, juntas, somaram mais de R$ 25,2 bilhões em receita líquida no Brasil em 2025.

Qual é a porcentagem de colaboradores que já utilizam IA generativa no dia a dia corporativo? ＋ De acordo com os dados da pesquisa, 64% dos profissionais afirmam que os colaboradores já utilizam inteligência artificial generativa em suas rotinas de trabalho.