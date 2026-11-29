Durante muito tempo, a discussão sobre a competitividade industrial chinesa foi resumida a uma explicação fácil: salários mais baixos e produção em grande escala. Essa leitura já não parece mais suficiente, completa ou, até mesmo, correta. A força industrial da China resulta de uma combinação muito mais profunda entre planejamento, infraestrutura, tecnologia, engenharia, capacidade produtiva e redes de fornecedores altamente integradas.

É justamente por isso que, quando observamos os efeitos da expansão chinesa sobre a América Latina e o Brasil, não devemos buscar apenas uma questão comercial. O risco não é apenas importar produtos mais baratos; é permitir que cadeias produtivas locais percam escala, conhecimento, fornecedores e empregos qualificados antes de terem amadurecido plenamente. O ângulo a ser considerado deve ser muito mais como um desafio estratégico para o (nosso) desenvolvimento.

A China construiu, ao longo de décadas, um ecossistema industrial extremamente integrado e difícil de se replicar. Em várias regiões do país, fornecedores de matérias-primas, fabricantes de componentes, centros de pesquisa, empresas de logística e montadoras operam próximos uns dos outros. Essa proximidade reduz custos de coordenação, encurta prazos e permite que uma ideia saia do projeto para a produção em massa com enorme velocidade. Em muitas destas regiões buscaram uma especialização ou indústria específica, com uma virtuosa curva de aprendizado e competitividade.

Na prática, esse ambiente cria uma vantagem que vai muito além do preço final de um produto. Quando uma empresa precisa adaptar um componente, ampliar a produção ou corrigir um problema de engenharia, ela encontra fornecedores, técnicos e capacidade industrial disponíveis em um raio relativamente curto. O resultado é maior agilidade, mais aprendizado e ciclos de inovação mais rápidos.

A ligação entre engenharia e manufatura também é crítica nesta estrutura. A China não se limita a produzir em grande quantidade: ela vem incorporando automação, digitalização, inteligência artificial e novos processos produtivos à sua indústria. A tecnologia, nesse caso, não fica restrita as universidades, aos laboratórios ou às empresas de software. Ela é levada para a fábrica, para a logística, para o desenvolvimento de produtos e para a gestão das cadeias de suprimentos.

Essa integração ajuda a explicar por que competir com a China simplesmente considerando a redução de custos trabalhistas é uma estratégia equivocada. Não é possível responder a uma estrutura industrial integrada com salários menores, precarização ou medidas isoladas de proteção comercial. Uma competição baseada exclusivamente no custo tende a enfraquecer o trabalhador e, ainda assim, não resolve o problema de produtividade.

Os números ajudam a dimensionar a escala do desafio. A participação chinesa na manufatura mundial avançou de cerca de 3%, décadas atrás, para aproximadamente 35% atualmente; projeções apontam que esse percentual poderia chegar a 45% em 2035. Não se trata apenas de uma expansão em setores tradicionais: a presença chinesa alcança automóveis, baterias, painéis solares, máquinas, eletrônicos, aço e bens de maior valor agregado.

No Brasil, o problema ganha uma camada adicional. O país possui vantagens relevantes (mercado consumidor, recursos naturais, matriz energética diversificada, agricultura competitiva e uma base industrial ainda significativa), mas enfrenta obstáculos internos que dificultam a atração de investimentos produtivos.

Ao mesmo tempo, a China, com participação de cerca de 30% das exportações brasileiras, continua sendo fundamental para as exportações brasileiras. Ela compra alimentos, minério de ferro e outros produtos primários em grande escala. Essa relação é importante e deve ser preservada. Mas, o ponto central é que exportar commodities não pode substituir uma estratégia de industrialização. Produtos primários geram renda e divisas; cadeias industriais diversificadas, por sua vez, também criam empregos qualificados, inovação, fornecedores locais e capacidade tecnológica.

É nesse ponto que surge o risco da desindustrialização precoce. Em economias desenvolvidas, a participação da indústria no PIB pode cair porque os serviços crescem e a produtividade industrial aumenta. Isso não significa, necessariamente, que a produção diminuiu. Porém, quando uma economia perde participação industrial antes de consolidar sua capacidade tecnológica e produtiva, o fenômeno se torna mais preocupante.

A América Latina corre esse risco. A região pode se tornar apenas consumidora de produtos manufaturados e fornecedora de recursos naturais, enquanto outras economias concentram tecnologia, patentes, escala produtiva e os empregos mais qualificados. Nota-se que parte das atividades antes concentradas na China tem migrado para países asiáticos, como Bangladesh e Mianmar, enquanto o Brasil ainda encontra dificuldade para atrair investimentos industriais ligados à reorganização global das cadeias produtivas.

A reação, entretanto, não deve ser de hostilidade à China ou protecionismo sem prazo, metas e critérios. Fechar a economia sem exigir produtividade, inovação e investimento pode repetir erros que já limitaram a competitividade latino-americana no passado. A defesa comercial é necessária quando há práticas desleais ou assimetrias evidentes, mas ela precisa ser acompanhada por uma agenda de modernização industrial.

Finalmente, num pensamento estruturado e construtivo, o Brasil pode combinar cinco frentes e ações. A primeira é previsibilidade: regras tributárias, cambiais e regulatórias que permitam planejamento de longo prazo. A segunda é infraestrutura, com energia confiável, ferrovias, portos, armazenagem e conectividade digital. A terceira é qualificação, aproximando escolas técnicas, universidades, centros de pesquisa e empresas. A quarta é inovação aplicada, para transformar conhecimento em produtividade industrial. A quinta é o fortalecimento de fornecedores locais, especialmente em setores estratégicos como mobilidade elétrica, energia renovável, equipamentos de saúde, agronegócio tecnológico, defesa e transformação mineral.

E, a presença de empresas chinesas no Brasil pode fazer parte dessa estratégia, desde que os investimentos não se limitem à montagem final de produtos importados. O objetivo deve ser ampliar conteúdo local, desenvolver fornecedores brasileiros, transferir competências e criar centros de engenharia e pesquisa. Educação e produtividade são palavras-chave nesta equação e a conexão indústria/ economia real e universidades é crítica e pode ajudar a elevar a complexidade produtiva do país.

A experiência chinesa ensina que competitividade industrial não nasce de uma única decisão ou com ações de curto prazo. Ela é construída, com tempo, pela coordenação entre produção, infraestrutura, formação profissional, financiamento, inovação e planejamento contínuo. Japão, Alemanha e Estados Unidos preservam vantagens expressivas em áreas específicas — precisão industrial, engenharia avançada e tecnologias de fronteira —, mas a China se diferencia pela capacidade de reunir escala e integração em um mesmo ambiente produtivo.

A pergunta chave ao Brasil é “como construir uma indústria brasileira mais produtiva, sofisticada e conectada ao mundo”. A China continuará sendo uma potência decisiva na economia global. O Brasil precisa decidir se participará dessa transformação como fornecedor de insumos, mercado consumidor ou também como produtor de conhecimento, tecnologia e bens de maior valor agregado.

Essa escolha exige continuidade. Não será resolvida em um ciclo político, por uma tarifa específica ou por um único programa de incentivo. A disputa industrial do futuro será definida pela capacidade de articular produção, ciência, inovação e escala. O contexto para o Brasil é estruturar um Plano de Estado, com planejamentos e investimento de longo prazo e que reforçará a construção e fortalecimento de uma própria estratégia industrial.