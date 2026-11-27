A gestora Éxes, com R$ 2,3 bilhões sob gestão, foi ao mercado e levantou R$ 61,5 milhões para seu fundo imobiliário EXES11, que passa a deter algo em torno de R$ 200 milhões em portfólio. A captação foi realizada junto ao BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) e é a primeira parcela de uma rodada maior, de R$ 250 milhões. O recurso será alocado, majoritariamente, para o término de obras.

A expectativa é captar os cerca de R$ 188 milhões restantes em janeiro de 2027. A aposta é que, passada a “ressaca eleitoral”, os investidores tenham mais disposição para participar de novas ofertas. Em outubro, segundo a Anbima, a volatilidade das eleições e a alta da inflação de curto prazo aumentaram a aversão ao risco e favoreceram os títulos públicos de prazo mais curto.

Nesta quinta-feira, 26, os juros futuros recuaram, mas a taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2029 ainda rondava 14,5% ao ano. O patamar mantém alta a régua de retorno dos investidores. Para a captação, a questão é se a melhora do humor até janeiro será suficiente para atrair demanda à taxa que o emissor está disposto a pagar.

Tijolo por tijolo

Fundada em 2019, a Éxes é uma gestora brasileira de crédito privado com atuação em fundos imobiliários, de recebíveis e do agronegócio. A oferta busca ampliar o patrimônio do EXES11, fundo voltado ao crédito imobiliário. No agro e na infraestrutura, a gestora vê razões diferentes para esperar antes de colocar mais dinheiro na rua.“O agronegócio vive um momento de aversão ao risco, então estamos preservando caixa e selecionando com muito cuidado nossos próximos investimentos no setor”, diz Artur Carneiro, sócio-fundador da Éxes, ao EXAME Insight.

O número de pedidos de recuperação judicial no agro caiu 20,7% no segundo trimestre ante o mesmo período de 2025, para 448, segundo a Serasa Experian. Entre os produtores rurais pessoa física, porém, as solicitações subiram de 182 para 197 em relação ao primeiro trimestre. Para quem financia o setor, a melhora no número agregado convive com sinais de pressão sobre parte dos tomadores.

Na infraestrutura, a aposta é que os resgates criem oportunidades de compra. “Em infraestrutura, o mercado deve entrar em nova fase de resgates e os preços, antes inflados, devem voltar ao normal", diz. Em outubro, as saídas líquidas dos fundos de infraestrutura que investem em debêntures incentivadas dobraram, para R$ 8,5 bilhões, segundo levantamento do Bradesco BBI.

Já o setor imobiliário vive melhor fase, o que Carneiro chama de "fase de transição". "O setor de construção civil, historicamente, sempre se financiou com recursos da poupança, que estão escassos", diz.

Há muita demanda e pouca oferta. Nos últimos 12 meses, a Éxes avaliou mais de 700 operações, mas investiu em apenas 14. "O filtro é estreito", diz. "Temos uma base de originação muito forte". A gestora mantém no pipeline cerca de R$ 890 milhões em potenciais investimentos, em fase de estruturação ou assinatura de contrato. A expectativa é consumir toda essa esteira em até seis meses.