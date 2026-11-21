O artigo analisa a evolução do ecossistema de startups brasileiro, destacando mudanças no comportamento dos investidores de venture capital e o impacto da inteligência artificial. O foco está na transição de modelos de financiamento para critérios mais rigorosos de avaliação, como receita recorrente e eficiência de capital, além do aumento da concorrência por soluções baseadas em IA.

Neste mês, no Web Summit, em Lisboa, observei uma cena que me chamou atenção. Executivos de empresas tradicionais circulavam pelos estandes de startups procurando tecnologias, fornecedores, talentos e soluções para problemas concretos de suas operações. Alguns buscavam parceiros comerciais. Outros avaliavam tecnologias que poderiam incorporar aos próprios negócios. O que vi reforçou minha percepção de que o mercado está ampliando as possibilidades de crescimento e de retorno para quem empreende e para quem investe. É também por isso que, na Bossa Invest, já começamos a mudar nossa própria forma de atuar, e quero compartilhar o que estamos fazendo.

Em 2018, quando escrevi Smart Money, já defendia que o melhor dinheiro para uma startup é o dinheiro do cliente. Continuo acreditando nisso. O investimento acelera o crescimento, mas são os clientes que validam a relevância de uma solução. Agora, com empresas tradicionais buscando startups para incorporar tecnologia e desenvolver novos serviços, essa relação ganha outra dimensão. Um cliente pode se tornar parceiro estratégico, canal de distribuição, sócio ou futuro comprador.

Depois de mais de uma década investindo em startups, vejo um ecossistema brasileiro mais experiente, com empreendedores que já atravessaram diferentes ciclos, tecnologias mais acessíveis e investidores que aprenderam com seus acertos e erros. Essa experiência está criando condições para atualizar a maneira como construímos empresas, estruturamos investimentos e realizamos retornos. E essa evolução também precisa acontecer dentro das próprias gestoras.

O capital continua presente, mas a seletividade aumentou

O venture capital brasileiro passou por ciclos de grande disponibilidade de recursos, valuations elevados e rodadas que se tornaram símbolos de sucesso. Esse capital ajudou a formar empresas relevantes, desenvolver talentos e consolidar nosso ecossistema. Mas também aprendemos que captar muito dinheiro não garante a construção de um grande negócio.

Os números recentes mostram um mercado mais seletivo, que continua movimentando recursos importantes. Segundo a TTR Data, até setembro de 2026 foram registradas 167 rodadas de venture capital no Brasil, movimentando R$ 9,7 bilhões, com redução no número de operações em relação a 2025. O relatório Venture Pulse, da KPMG, apontou o terceiro trimestre como o melhor do ano, com US$ 609 milhões investidos, acima dos US$ 390 milhões do trimestre anterior. Já a Sling Hub, que considera também operações de dívida e FIDCs, registrou no mesmo período o trimestre mais fraco do ano para o Brasil. Essa diferença mostra a importância de compreender o que cada levantamento mede. O comportamento do capital em participação societária não é necessariamente igual ao do crédito, e nem toda captação representa investimento de risco.

O capital continua disponível, mas está mais concentrado e os critérios de investimento se tornaram mais rigorosos. Receita recorrente, retenção de clientes, margens, eficiência de capital e capacidade de execução passaram a receber maior atenção. Considero isso um avanço. Uma rodada continua sendo uma conquista importante, mas precisamos acompanhar com o mesmo interesse o que acontece depois que o dinheiro entra na empresa.

Existe ainda uma mudança importante na maneira como os investidores avaliam os resultados de um fundo. Durante anos, o mercado deu enorme atenção à valorização das empresas nas rodadas seguintes. Agora, cresce a importância de demonstrar quanto desse valor foi efetivamente realizado. Uma das métricas utilizadas é o DPI, que relaciona o dinheiro devolvido aos investidores com o capital aportado. Isso não elimina a relevância do patrimônio ainda investido, mas separa o retorno já recebido daquele que continua dependendo de uma venda futura. Para uma avaliação consistente, é importante observar esse indicador por veículo e por safra, considerando o tempo de maturação dos investimentos, os valores ainda investidos e os critérios utilizados para reconhecer perdas. Um fundo jovem pode apresentar pouco capital distribuído sem que isso, isoladamente, represente um desempenho ruim. Transparência exige mostrar o resultado realizado e o patrimônio que ainda está em construção.

O empreendedor também precisa compreender essa mudança. Preparar uma empresa para receber investimento envolve demonstrar como ela cresce, quanto capital consome, quais vantagens competitivas possui e que resultados consegue produzir. O investidor, por sua vez, precisa reconhecer que existem diferentes caminhos para construir empresas valiosas, e que nem todos dependem de sucessivas rodadas de financiamento.

A inteligência artificial está mudando a economia das startups

A inteligência artificial ampliou a capacidade de execução de pequenas equipes. Desenvolver determinadas aplicações ficou mais acessível, atividades complexas podem ser automatizadas e muitos negócios conseguem chegar ao mercado consumindo menos recursos.

O interesse dos investidores acompanha essa evolução. Segundo a Sling Hub, startups relacionadas à inteligência artificial captaram US$ 632 milhões na América Latina no terceiro trimestre de 2026, em 52 rodadas, alta de 49% em relação ao mesmo período do ano anterior, depois de um segundo trimestre que havia movimentado US$ 1,58 bilhão. No Brasil, a rodada Série B de US$ 100 milhões da Enter, liderada pelo Founders Fund, também demonstra o interesse de investidores internacionais por empresas brasileiras que desenvolvem soluções utilizando inteligência artificial.

Essa tecnologia também aumenta a concorrência. Quando desenvolver funcionalidades se torna mais fácil, a vantagem competitiva precisa estar em outros ativos. Um software pode ser reproduzido, mas conquistar a confiança de clientes, compreender profundamente um setor, desenvolver uma rede de distribuição e acumular dados relevantes exige tempo, relacionamento e execução.

Tenho defendido que as startups precisam ir além da venda de sistemas. O cliente contrata um CRM porque quer vender mais, utiliza uma plataforma financeira para melhorar sua gestão e adota automação para aumentar a produtividade. O valor está no resultado que a solução produz. Uma startup que domina os problemas de determinado setor e melhora indicadores concretos de seus clientes constrói uma posição competitiva mais difícil de reproduzir.

Também precisamos distinguir empresas que consomem caixa por uma decisão consciente de crescimento daquelas cujo próprio modelo de negócio produz perdas a cada nova venda. Uma startup pode apresentar prejuízo enquanto investe na conquista de clientes e na expansão de um negócio economicamente saudável. Outra pode crescer em faturamento e ampliar seus problemas financeiros. A diferença está na qualidade das margens, no custo de aquisição, na retenção dos clientes e na capacidade de sustentar a operação. A inteligência artificial deve melhorar a economia do negócio, e não apenas aparecer na apresentação para investidores.

As empresas tradicionais estão criando novas oportunidades

O que observei no Web Summit encontra respaldo nos números. Segundo a Sling Hub, em 2025, as rodadas com participação corporativa representaram cerca de 10% das operações realizadas no Brasil, mas concentraram 46% do volume financeiro, aproximadamente US$ 2,06 bilhões. O levantamento inclui crédito estruturado e outras modalidades, além de participação societária, mas mostra a relevância das corporações no financiamento do ecossistema.

O Brasil tem organizações com marcas consolidadas, canais de distribuição, conhecimento de mercado e milhares de clientes. Ao mesmo tempo, temos startups desenvolvendo soluções especializadas para produtividade, automação, logística, gestão financeira, inteligência artificial e eficiência comercial. Essa aproximação pode acelerar o crescimento de ambos. A startup conquista clientes, aprende com operações maiores e acessa estruturas comerciais que levaria anos para construir. A empresa tradicional incorpora tecnologia e conhecimento especializado com mais velocidade.

Mas quem empreende também conhece as dificuldades dessa relação. Grandes companhias podem ter ciclos de contratação longos, processos complexos e exigências que consomem tempo e recursos. É importante negociar contratos remunerados, evitar dependência excessiva de um único cliente e ter cuidado com cláusulas de exclusividade e acesso a informações estratégicas. Quando a relação funciona, pode evoluir para participação societária ou aquisição. Em muitos casos, comprar uma startup será mais interessante do que desenvolver internamente a mesma capacidade.

Esse ambiente também amplia o papel das gestoras de venture capital. Além de identificar boas oportunidades de investimento, precisamos aproximar startups de clientes, parceiros estratégicos e potenciais compradores. Uma rede de relacionamentos só se transforma em vantagem competitiva quando produz oportunidades concretas para as empresas.

O venture capital precisa ampliar seus caminhos de retorno

Uma das discussões mais importantes desta nova fase envolve a liquidez dos investimentos e a realização do patrimônio construído pelos empreendedores.

O modelo tradicional de venture capital foi desenvolvido para financiar empresas de alto crescimento. O investidor participa de rodadas sucessivas, acompanha a valorização da empresa e busca realizar seu retorno em uma aquisição, operação secundária ou abertura de capital. Esse modelo continuará fazendo sentido para negócios que precisam reinvestir intensamente para conquistar grandes mercados.

Mas nossa experiência também mostra que existem startups que amadurecem, tornam-se rentáveis e passam a crescer com recursos próprios. Algumas deixam de realizar novas rodadas e permanecem anos sem oferecer oportunidades concretas de liquidez. Isso não significa que deixaram de ser bons negócios. Muitas construíram empresas sólidas, com clientes recorrentes, geração de caixa e perspectivas consistentes de crescimento. E seus fundadores, que passaram anos reinvestindo praticamente tudo o que recebiam e assumindo riscos pessoais, também precisam ter oportunidades de liquidez, sem comprometer a saúde financeira da empresa.

Recompras voluntárias de participações, operações secundárias, aquisições estratégicas e distribuições proporcionais de resultados podem ser caminhos interessantes para empresas mais maduras. Parte dessas discussões pode começar ainda na estruturação do investimento, com critérios previamente acordados, como tempo sem novas rodadas, maturidade financeira, geração de caixa e avaliação independente. O objetivo é dar previsibilidade a fundadores e investidores e reduzir conflitos quando chegar o momento de avaliar uma saída.

O mercado de aquisições também oferece oportunidades. Segundo a TTR Data, o setor de internet, software e serviços de tecnologia liderou as fusões e aquisições no Brasil até setembro de 2026, com 161 transações. Nem todas envolvem startups ou representam exits de venture capital, mas o número demonstra a presença de compradores interessados em ativos tecnológicos.

Distribuir resultados exige planejamento societário e tributário. Desde janeiro de 2026, a Lei 15.270 prevê retenção de 10% de imposto sobre dividendos acima de R$ 50 mil mensais pagos por uma mesma empresa a uma mesma pessoa física residente no Brasil, com possibilidade de compensação ou restituição no ajuste anual, conforme as regras aplicáveis. Para beneficiários no exterior, a retenção de 10% não depende desse limite mensal, ressalvadas as hipóteses legais específicas. Cada alternativa precisa ser avaliada considerando seus efeitos para a empresa, os fundadores e os investidores.

O Regime FÁCIL, em vigor desde março de 2026, também amplia o acesso ao mercado de capitais para companhias com receita bruta anual inferior a R$ 500 milhões, observadas as condições regulatórias. Até julho, o regime havia registrado quatro emissões na B3, totalizando R$ 149 milhões em captações. Ainda é um começo, e sua utilização dependerá da maturidade das empresas e da demanda dos investidores, mas representa mais uma alternativa em um mercado que precisa diversificar seus instrumentos de financiamento e liquidez.

Cinco perguntas que considero fundamentais

Depois de acompanhar milhares de negócios, acredito que cinco perguntas deveriam fazer parte da avaliação de qualquer startup.

1. Qual é a qualidade da receita? A empresa conquista clientes recorrentes, consegue retê-los e aumentar sua participação dentro da própria base?

2. Quanto resultado entrega aos clientes? Sua solução melhora vendas, produtividade, eficiência ou rentabilidade de maneira perceptível?

3. Quanto capital precisa para crescer? A empresa consegue expandir usando bem os recursos disponíveis?

4. Qual é sua vantagem competitiva? O que construiu em distribuição, dados, conhecimento e relacionamento que continuará relevante diante da evolução da inteligência artificial?

5. Quais são os caminhos para realizar valor? Mesmo nos primeiros estágios, vale compreender como fundadores e investidores poderão construir e realizar patrimônio no futuro, sem precisar definir antecipadamente uma estratégia de saída.

Uma startup que capta US$ 1 milhão, constrói uma operação rentável e oferece possibilidades reais de liquidez pode ser um investimento melhor do que outra que levanta US$ 100 milhões e continua dependendo de novas rodadas para sobreviver. Para o investidor, importam o múltiplo sobre o capital empregado, o tempo para obtê-lo, o risco assumido e a capacidade de realizar esse retorno. Para o empreendedor, importa construir uma empresa que continue crescendo sem comprometer sua autonomia e o patrimônio que está formando.

O que já estamos mudando na Bossa Invest

Na Bossa Invest, começamos investindo no pequeno e no improvável. Apostamos em empreendedores que ainda não tinham grandes estruturas, acesso facilitado ao capital ou reconhecimento do mercado. Depois de mais de uma década, acumulamos 1.800 startups investidas, 144 exits, com prazo médio de três anos, e menos de 10% de write-off. São indicadores do histórico da nossa atuação, que precisam ser acompanhados também por métricas de retorno realizado, considerando os diferentes veículos e períodos de investimento.

Esses números representam uma trajetória de muito trabalho, aprendizado e construção de oportunidades. Mas também nos mostram que precisamos continuar evoluindo.

Temos negócios que já alcançaram maturidade, rentabilidade e capacidade de crescer com recursos próprios, mas que ainda não encontraram um caminho adequado de liquidez. É para essas situações que estamos desenvolvendo novas alternativas.

Recompra de participações. Já tivemos experiências de saída por esse caminho e acabamos de implantar um modelo para avaliar novas possibilidades de recompra em empresas maduras da carteira. A análise considera o valor da participação, a capacidade financeira do negócio e os interesses de fundadores e investidores.

Critérios de liquidez nos novos contratos. Estamos avaliando incluir, desde o início da relação societária, condições objetivas e mecanismos transparentes para discutir alternativas de liquidez no futuro, além da possibilidade de remuneração vinculada aos resultados quando houver geração de caixa.

Uma área de M&A. Estruturamos uma equipe para aproximar nossas investidas de potenciais compradores e parceiros estratégicos, criando oportunidades de aquisição, expansão e realização de valor.

Corporate Venture Capital. Estamos ampliando nossa atuação junto a grandes empresas, ajudando-as a identificar tecnologias e oportunidades de investimento, enquanto nossas investidas encontram clientes, canais de distribuição e possibilidades de crescimento.

Vejo essas iniciativas como partes de uma mesma estratégia. Uma relação comercial pode se transformar em parceria, participação societária ou aquisição. Nas operações que envolvem mudanças societárias ou mecanismos de liquidez, buscamos condições negociadas, critérios claros e respeito à capacidade financeira de cada empresa. Queremos que a realização de valor seja consequência de negócios bem construídos, sem comprometer as oportunidades de crescimento que ainda existem.

Quero que a Bossa continue sendo parceira dos empreendedores também depois que suas empresas amadurecem. O empreendedor investiu anos de trabalho, assumiu riscos e construiu patrimônio. Ele precisa participar dos benefícios dessa evolução. Temos convicção na nossa estratégia, mas sabemos que os modelos precisam evoluir, e estamos começando por nós mesmos.

O novo padrão

Vejo um mercado com espaço para diferentes modelos de startups e estratégias de investimento. Os grandes fundos continuarão financiando empresas que exigem capital intensivo para desenvolver tecnologias, infraestrutura e mercados de enorme escala. Ao mesmo tempo, teremos negócios especializados, capazes de conquistar clientes mais cedo, crescer com estruturas enxutas e construir relações estratégicas com organizações consolidadas.

A inteligência artificial está ampliando a capacidade de execução, as empresas tradicionais estão se aproximando das startups, os instrumentos de financiamento estão se diversificando e novas possibilidades de liquidez começam a ganhar espaço. O novo padrão será construído por quem conseguir combinar inovação, eficiência de capital, qualidade da receita, governança, crescimento e realização de valor.

Continuo investindo em startups porque acredito em capital produtivo e na capacidade de pequenos empreendedores construírem empresas extraordinárias. Quero ver um ecossistema que celebre as captações, mas reconheça com o mesmo entusiasmo os clientes conquistados, a geração de caixa, as aquisições e os retornos realizados.

Dinheiro captado não é, necessariamente, valor criado. Valuation não é retorno realizado. O próximo avanço do venture capital brasileiro será aprender a construir, medir e realizar valor com a mesma competência com que aprendemos a investir.