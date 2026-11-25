Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, tornou-se sócia e presidente do conselho estratégico do G4, empresa de educação corporativa. Ela focará em decisões estratégicas, desenvolvimento de novos produtos e expansão para serviços financeiros, tributários e regulatórios, especialmente através do G4 CFO para PMEs. A entrada dela marca uma nova fase de crescimento da empresa, com planos de desenvolver produtos complementares e atrair aporte externo.

Depois de coordenar o programa econômico da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques escolheu o G4 para retornar ao setor privado. A ex-presidente da Caixa vai anunciar ainda hoje sua entrada como sócia da empresa de educação corporativa e assumirá a presidência de seu conselho estratégico. Marques não estará na operação cotidiana, comandada pela CEO Maria Isabel Antonini, a Misa. Ela participará das decisões estratégicas, do desenho de novos produtos e da expansão do G4 para serviços financeiros, tributários e regulatórios.

A primeira iniciativa será o G4 CFO, uma diretoria financeira terceirizada para pequenas e médias empresas. Um projeto-piloto começará com dez companhias e servirá de base para o desenvolvimento da operação ao longo do primeiro trimestre de 2027. “Servir ao Brasil é minha missão de vida, que não começa nem termina numa eleição”, diz Marques ao EXAME Insight. “Quero colocar meu conhecimento a serviço do empreendedorismo e de quem produz e gera riqueza.”

Os termos da sociedade, como o tamanho da sua participação, a existência de investimento próprio ou de metas para a aquisição de cotas, são confidenciais.

Da campanha ao G4

A aproximação com Tallis Gomes, um dos fundadores do G4, ocorreu durante a campanha eleitoral. Segundo a economsita, os dois identificaram um alinhamento de princípios e valores, mas o convite para a sociedade foi feito somente depois da eleição. A executiva afirma que já havia decidido encerrar um ciclo de quase 25 anos no mercado financeiro e buscava uma forma de aplicar sua experiência em finanças e políticas públicas diretamente no apoio a empresários. “Viajei pelo Brasil inteiro durante a campanha e você se transforma nesse processo”, afirma. “Meu propósito agora é acreditar na força do empresário brasileiro como motor de transformação social.”

A entrada no G4 não representa um afastamento completo de iniciativas públicas. A ex-presidente da Caixa aceitou um convite do governador do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, para integrar, de forma não remunerada, o conselho econômico do estado. Também continuará ligada ao Centro Universitário Belas Artes, onde participou da criação de uma pós-graduação em autonomia financeira feminina.

Fora essas atividades, ela diz que estará concentrada no G4 e que não pretende, neste momento, assumir uma nova função político-partidária. “Só quero saber do que pode dar certo hoje. Estou focada no G4”, diz.

CFO sem contratar um CFO

O G4 CFO dará às empresas acesso a uma equipe de gestão financeira sem a necessidade de contratar um diretor e montar uma estrutura interna completa. O serviço incluirá diagnóstico do negócio, planejamento de capital, governança fiscal, avaliação de investimentos e acompanhamento regulatório. A nova operação será direcionada principalmente a empresas que alcançaram determinado porte, mas ainda não têm escala ou estrutura para manter uma diretoria financeira experiente.

A reforma tributária será uma das primeiras frentes de trabalho. Além das mudanças nas alíquotas, o novo sistema alterará a geração e o aproveitamento de créditos tributários. A adoção do split payment, que separa o imposto no momento da liquidação financeira, também poderá afetar o capital de giro. “Não é apenas uma discussão sobre impostos. É preciso entender a geração de créditos, o cronograma e o impacto do split payment sobre o caixa das empresas”, afirma a economsita.

As dez companhias escolhidas para o projeto-piloto passarão pelos primeiros diagnósticos nos próximos meses. O G4 ainda não definiu metas públicas de clientes ou receita para a nova unidade. Outros produtos deverão ser desenvolvidos ao longo do primeiro trimestre. A companhia também avalia formatos nos quais sua remuneração possa acompanhar o valor criado para os empresários atendidos, mas o modelo ainda não foi detalhado.

Nova frente de crescimento

A chegada de Daniella Marques amplia a atuação do G4 para além de cursos, mentorias, comunidades de empresários e oferta de ferramentas corporativas. Fundada em 2019 por Tallis Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardon, a empresa registrou faturamento de R$ 500 milhões em 2025. O grupo afirma ter impactado mais de 87 mil pequenas e médias empresas, responsáveis pela criação de mais de 1 milhão de empregos.

A operação está dividida em três frentes. O G4 Learning reúne mentorias e programas presenciais; o G4 Communities mantém comunidades de empresários; e o G4 Tools funciona como um marketplace de softwares e serviços corporativos. Marques participará do planejamento das próximas etapas de crescimento, incluindo decisões sobre novos produtos e eventuais operações estratégicas. Como antecipado pelo EXAME Insight, a companhia negocia aporte de US$ 100 milhões com fundos estrangeiros.

Ela também levará ao G4 o trabalho desenvolvido na área de autonomia financeira feminina. A companhia pretende criar uma comunidade de empreendedoras e executivas para promover formação, troca de experiências e geração de negócios. “O G4 já é consolidado em gestão, vendas e networking. Eu trago uma complementaridade em estratégia, finanças e regulação, além do repertório em liderança feminina e empreendedorismo”, afirma.

Mais custos e menos margem

A nova frente começa num momento de maior pressão sobre as pequenas e médias empresas. Para Marques, a combinação de juros elevados, reforma tributária e possíveis mudanças na jornada de trabalho exigirá uma revisão das decisões de investimento e crescimento. “O custo do dinheiro exige muito mais rigor. Ao mesmo tempo, existe uma pressão sobre a produtividade e as margens”, diz. O efeito da reforma tributária será diferente em cada setor. Segundo a economista, empresas enquadradas no lucro presumido estão entre as que precisam analisar com maior atenção uma possível elevação da carga.

O debate sobre o fim da escala 6×1 adiciona outra pressão, sobretudo para atividades intensivas em mão de obra. A recomendação é que as empresas comecem a simular os efeitos não apenas sobre 2027, mas também sobre 2028, quando outras etapas da transição tributária estarão em vigor.

No outro lado da conta está a inteligência artificial. Marques avalia que a tecnologia precisará ser incorporada aos processos para compensar parte do aumento dos custos e elevar a produtividade. “É um momento de cautela, mas principalmente de revisão estratégica e muito planejamento”, afirma. “As empresas precisam se preparar agora para absorver impactos que não estarão restritos a 2027.”