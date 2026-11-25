As empresas de pagamentos da América Latina captaram US$ 6,4 bilhões entre janeiro de 2025 e novembro de 2026. A maior parte do dinheiro veio de dívida: US$ 3,8 bilhões, cerca de 60% do total. As rodadas em que investidores compram participação nas companhias somaram US$ 2,5 bilhões. Os números constam do LatAm Payments Report 2026, estudo da gestora de venture capital SaaSholic e do Torq, braço de inovação e investimentos da Evertec. O levantamento considera operações anunciadas até 12 de novembro deste ano em oito segmentos do mercado de pagamentos.

A diferença entre as duas fontes de capital é mais acentuada no Brasil. As empresas do setor levantaram US$ 2,87 bilhões por meio de FIDCs, quase cinco vezes os US$ 578 milhões captados em rodadas de investimento. Os fundos permitem antecipar dinheiro com base em recebíveis, como pagamentos feitos por cartão e compras parceladas. Das 11 operações de dívida identificadas no país, dez recorreram a essa estrutura. O volume brasileiro, porém, está longe de ser distribuído igualmente entre as empresas. A CloudWalk respondeu por US$ 2,46 bilhões, ou 84% do total de dívida e FIDCs mapeado. Outras seis companhias dividiram US$ 467 milhões.

O capital de risco também voltou a crescer. Até 12 de novembro, o estudo registrou 60 rodadas de investimento na região, 13% acima das 53 realizadas no mesmo período de 2025. O valor mediano de cada rodada subiu de US$ 8,5 milhões para US$ 13,8 milhões.

O México liderou em valor captado por meio da venda de participações, com US$ 1,09 bilhão. O Brasil, com US$ 578 milhões, teve o maior número de rodadas: 56. Entre as áreas que atraíram investidores estão as stablecoins e as empresas que usam infraestrutura de criptoativos para pagamentos. Elas responderam por 25% das rodadas do setor em 2026, ante 11% em 2022. O interesse passa pelo uso dessas tecnologias em transferências internacionais. “O mercado de pagamentos está amadurecendo. As rodadas estão maiores, as stablecoins já representam uma em cada quatro operações de equity e a dívida se tornou uma importante fonte de financiamento para empresas em escala”, afirma Thiago Iglesias, head do Torq. O levantamento também contabilizou 88 operações de saída desde 2021, entre aquisições, vendas de participações e aberturas de capital. Essa série começa antes da janela usada para calcular os US$ 6,4 bilhões captados desde 2025.