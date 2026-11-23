Uma geração de investidores montou suas carteiras num mundo em que os juros de longo prazo, apesar das oscilações, tendiam a cair. Essa trajetória foi interrompida, na avaliação de Luis Fernando Lopes, sócio e economista-chefe do Pátria Investimentos. Em palestra sobre o cenário global, ele comparou o comportamento dos títulos públicos dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido e destacou o que mudou para quem decide onde investir. "Globalmente, as taxas não são mais extremamente baixas e não têm tendência de queda”, disse durante evento da gestora em São Paulo.

Nos Estados Unidos, o rendimento dos títulos de dez anos do Tesouro estava em 5,10% em 17 de novembro. Em agosto de 2020, no ponto mais baixo da pandemia, chegou a 0,52%. A diferença de quase 4,6 pontos percentuais ilustra o tamanho da mudança na referência usada por investidores para avaliar quanto vale a pena ganhar ao assumir risco.

A nova régua para investir

Quando o Tesouro americano paga mais em dólar, fica mais difícil justificar o mesmo preço por ações, empresas fechadas ou projetos de infraestrutura. Para que um investimento de maior risco continue atraente, o investidor precisa enxergar uma perspectiva de geração de caixa melhor ou pagar menos pelo ativo. O efeito é maior em negócios cujo retorno depende de receitas projetadas para muitos anos à frente.

Para Lopes, a mudança nos juros ocorre num momento em que a economia mundial perdeu fôlego. Na palestra, ele apontou o envelhecimento da população como um freio ao crescimento e citou a inovação tecnológica como uma força na direção oposta. O resultado, na sua leitura, é “um ambiente de globalização fraturada”, em que o desempenho dos investimentos pode variar bastante de uma região para outra.

No private equity, a mudança aparece também na dívida. Uma aquisição financiada a juros mais altos deixa menos caixa para os acionistas, mantido o desempenho da empresa. E, se o próximo comprador também exigir mais retorno, o fundo pode ter de aceitar um múltiplo menor na hora de vender. A mesma empresa pode, portanto, crescer durante o período do investimento e ainda assim render menos do que o gestor previa na compra.

A diferença entre regiões apareceu na comparação que Lopes fez das bolsas em 2026. Ele destacou o desempenho das ações europeias frente às americanas, apesar do ceticismo com que a Europa era vista como destino de investimento. “Começa a comparar com alocação fora dos Estados Unidos, você tem uma surpresa”, disse. Na Ásia, chamou atenção para Coreia do Sul e Taiwan.