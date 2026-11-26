O artigo analisa o desafio enfrentado pelo banco mexicano Regional (dono do Banregio) em recuperar crescimento após dois anos abaixo das metas de lucro. A experiência do banco serve como alerta para o Brasil, onde cortes de juros podem aliviar tomadores, mas comprimir margens bancárias. O Regional ajustou projeções e busca estratégias para manter rentabilidade em mercado competitivo.

Depois de ficar abaixo das próprias metas de lucro por dois anos, o Regional, dono do banco mexicano Banregio, trabalha para recuperar o crescimento em 2027. Em reunião com investidores na Cidade do México, o diretor financeiro Enrique Navarro apontou expansão de 7% a 8% na carteira de crédito no próximo ano e disse esperar que o lucro volte a acompanhar esse ritmo. O banco chegou a 2025 com uma previsão de crescimento de 11% a 16% no lucro, mas encerrou o ano com alta de apenas 2%. A administração atribuiu a diferença à velocidade dos cortes de juros no México. O banco central reduziu a taxa em três pontos percentuais, o dobro do que o Regional havia considerado em suas projeções, comprimindo a margem financeira.

A experiência mexicana oferece um contraponto ao Brasil, onde o mercado espera o início de um ciclo de cortes: juros menores aliviam os tomadores, mas podem comprimir rapidamente as margens dos bancos. Em 2026, o custo de captar dinheiro passou a ser o maior problema. O Regional começou o ano projetando crescimento de 5% a 10% no lucro. Depois de rever a estimativa, agora espera queda de cerca de 3%. Na reunião, realizada na semana passada, a administração reconheceu que subestimou a intensidade da disputa por depósitos. Uma composição menos favorável da carteira de empréstimos também pressionou o resultado.

A expectativa para 2027 é que a carteira de crédito cresça entre 5% e 10%, com um resultado mais provável na faixa de 7% a 8%. O novo CEO, Guillermo Estrada, pretende reforçar a atuação comercial junto a pequenas e médias empresas. O banco também vê espaço para ampliar o crédito para veículos e as receitas com tarifas e seguros.

O plano esbarra na concorrência. Mais instituições estão buscando clientes de crédito no México e aceitando margens menores para crescer. Ao mesmo tempo, os depositantes prestam mais atenção à remuneração oferecida pelos bancos, o que limita uma redução no custo de captação. O Regional afirma que pretende manter a disciplina nos preços dos empréstimos, mesmo que isso signifique crescer menos.

Os dividendos devem continuar altos enquanto o banco busca recuperar a rentabilidade. A administração espera distribuir cerca de 70% do lucro de 2026 e pretende indicar um percentual de 50% para 2027. A parcela poderia se aproximar de 60% se os empréstimos crescerem no ritmo esperado e o retorno sobre o patrimônio ficar entre 18% e 19%.

Na reunião, Navarro também tratou do Hey Banco, operação digital do grupo. A plataforma tem atraído clientes e depósitos sem retirar, segundo a administração, uma parcela relevante dos negócios do Banregio. A separação do Hey Banco em uma empresa independente continua entre as possibilidades consideradas, mas não há prazo definido para uma decisão.