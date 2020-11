Virgin Hyperloop faz 1º teste com viajantes em trem ultraveloz; veja vídeo

Os primeiros passageiros viajaram no trem ultrarrápido da empresa americana Virgin Hyperloop neste domingo, 8, em Las Vegas, Nevada. O teste foi o primeiro do veículo e foi feito para comprovar a segurança da cápsula de alta velocidade.

O sistema de transporte a vácuo do Hyperloop batizado de Pegasus usa uma levitação magnética para permitir uma viagem quase silenciosa. Com ele, segundo a companhia, será possível viajar de Nova York até Washington em apenas 30 minutos — duas vezes mais rápido do que um avião comercial e quatro vezes mais rápido que um trem — e de Los Angeles para São Francisco em até 45 minutos — uma viagem que, de avião, pode levar até uma hora. Tudo isso sem emitir carbono.

O primeiro trajeto com humanos do trem ultrarrápido foi feito a 172 km/h — uma velocidade baixa perto dos mais de 1000 km/h que devem ser alcançados em um futuro próximo. O diretor de tecnologia da Virgin, Josh Giegel, e a líder de experiência do usuário, Sara Luchian, foram os dois primeiros a testar o veículo futurista. Outros 400 testes sem passageiros já foram feitos para garantir que tudo estava certo antes da viagem.

Apesar de Luchian relatar a BBC que não passou por nenhum desconforto durante o trajeto, um pesquisador do Sweden’s Royal Institute of Technology afirmou que a velocidade do trem pode tornar uma viagem no Hyperloop em uma “festa de vômito” e existe uma preocupação acerca da segurança da tecnologia.

O objetivo da empresa é conseguir um certificado de segurança até 2025 para que as operações comerciais do Pegasus comecem em 2030. Segundo a agência de notícias Reuters, o Virgin Hyperloop escolheu o estado da Virgínia Ocidental para ter um centro de certificação e de testes que custará 500 milhões de dólares.

Mais de 400 milhões de dólares foram levantados para o projeto, sendo que a maior parte do investimento foi feito por Richard Branson, CEO do Virgin Group, e pela companhia de logística DP World, comandada pelo governo de Dubai.

Não é só a Virgin

Outras companhias também estão na corrida por um Hyperloop para chamar de seu. É o caso da SpaceX, do fundador da fabricante de carros Tesla, Elon Musk. Em 2013, Musk apresentou a ideia de um trem ultrarrápido que combinaria a levitação magnética com tubos de pressão baixa — da ideia do bilionário veio a fundação das empresas Hyperloop Transportation Technologies e Hyperloop One.

É da Hyperloop Transportation Technologies a ideia de criar um trem do tipo no Brasil, que seria capaz de fazer o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro em até 25 minutos. Em média, atualmente a viagem pode levar até 50 minutos.

A ideia do Hyperloop é reproduzir em solo as mesmas condições encontradas pelos aviões na altitude. O transporte é feito por cápsulas que viajam dentro de um tubo de baixa pressão atmosférica. No lugar de trilhos, há um sistema magnético, que faz as cápsulas flutuarem dentro dos tubos.

Sem o atrito do vento ou dos trilhos, as cápsulas alcançam velocidades que podem ultrapassar 1.000 km/h, com baixo consumo de energia.