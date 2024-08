CEO: saiba o que representa esse cargo

Somente no LinkedIn, existem 9.320.000 resultados para a busca pelo termo CEO. Embora a sigla esteja se popularizando nos últimos tempos, o que, de fato, ela significa? O que esse profissional faz?

Se você também tem essas dúvidas, continue com a gente para esclarecer cada uma delas e ainda descobrir como se preparar para ocupar o cargo mais alto de uma empresa.Boa leitura.

O que é CEO

CEO é a sigla para Chief Executive Officer, que em português significa Diretor Executivo ou Presidente Executivo. O cargo mais alto em uma empresa.

Ele é responsável por tomar decisões estratégicas, liderar a equipe executiva e garantir que a organização alcance seus objetivos e metas. O CEO é geralmente escolhido pelo conselho de administração da instituição e sua imagem é essencial para fortalecer a visão, missão e valores da organização.

O que um CEO faz?

O CEO desempenha um papel crucial na liderança e gestão de uma empresa. Suas responsabilidades variam de acordo com o tamanho, tipo e estrutura do negócio. Abaixo listamos as principais.

Define a visão e estratégia , estabelecendo a visão de longo prazo da empresa e desenvolvendo planos para alcançar metas específicas;

Toma decisões estratégicas sobre investimentos, expansões, parcerias, aquisições e outros aspectos estratégicos que afetam o futuro da empresa;

Lidera a equipeexecutiva , garantindo que os líderes das áreas estejam alinhados com os objetivos gerais da companhia;

Representa a instituição perante acionistas, clientes, funcionários e o público em geral. A comunicação eficaz é fundamental para transmitir a visão e os valores da empresa;

Gerencia os recursos da empresa , incluindo finanças, pessoas, tecnologia e outros ativos, para otimizar o desempenho e a eficiência;

Desenvolve e promove uma cultura organizacional que reflita os valores e objetivos da empresa, influenciando o ambiente de trabalho;

Avalia e gerencia os riscos que a empresa enfrent a, implementando estratégias para minimizar impactos negativos;

Mantém um relacionamento transparente e colaborativo com acionistas, informando sobre o desempenho financeiro e estratégico da empresa;

Estimula a inovação e a capacidade de adaptação da empresa às mudanças no mercado e na indústria;

Pode estar envolvido ou incentivar iniciativas de responsabilidade social corporativa , garantindo que a empresa contribua positivamente para a sociedade.

Quem pode ser CEO?

Ocupar uma cadeira de CEO não é privilégio apenas dos fundadores ou sócio-fundadores de uma empresa. Teoricamente, qualquer pessoa com as habilidades, experiências e qualificações necessárias pode se tornar o CEO de uma empresa.

É comum observar que muitos CEOs passaram por um caminho progressivo em suas carreiras, ganhando experiência em diferentes funções executivas antes de assumirem o cargo. Em startups e empresas menores, é possível encontrar diretores executivos que tenham uma trajetória menos convencional.

Na prática, os CEOs geralmente têm um conjunto específico de características que os torna adequados para esse papel.

Resiliência;

Visão estratégica;

Integridade e ética;

Comunicação efetiva;

Experiência executiva;

Habilidades estratégicas;

Habilidades de liderança;

Habilidades de negociação;

Capacidade de tomar decisões difíceis;

Conhecimento profundo do segmento em que a empresa atua.

Qual a diferença entre CEO e o presidente de uma empresa?

Não é raro que os termos CEO e presidente sejam usados como sinônimos. Em alguns casos isso pode até ser verdade, uma vez que a diferença específica pode variar dependendo da estrutura e das práticas de governança de cada empresa.

Já em outras, o CEO também é o presidente, unificando os dois papéis em uma única posição de liderança.Já em outras, especialmente em empresas de grande porte, os termos podem ter papéis ligeiramente diferentes. Confira.

CEO

Considerado o líder máximo da empresa;

Geralmente tem responsabilidades amplas na tomada de decisões estratégicas, definição de direções e representação da empresa perante o público, acionistas e outros stakeholders.

É a pessoa que lidera a equipe executiva e tem uma influência significativa na cultura organizacional.

Presidente

O presidente pode ter funções mais focadas nas operações diárias da empresa, enquanto o CEO se concentra mais em estratégia e liderança de alto nível;

Em outros casos, o presidente pode ter um papel mais cerimonial, especialmente quando o CEO é a figura-chave de liderança.

Além disso, em empresas que têm um conselho de administração, é comum o CEO e o presidente trabalharem com o conselho para tomar decisões estratégicas e garantir a governança eficaz da empresa.

Sempre que houver dúvidas sobre a estrutura de liderança de uma empresa específica, é recomendável consultar os documentos corporativos, como estatutos sociais, relatórios anuais e organogramas, para entender melhor como os cargos são definidos e quais são suas responsabilidades específicas naquela organização.

Seu objetivo é ser um CEO? Descubra o melhor caminho para sentar nessa cadeira

No mundo corporativo, criar bons relacionamentos é essencial para crescer na carreira. Para quem deseja ocupar o cargo de diretor executivo o networking precisa ser ainda mais estratégico. Então, construa uma rede sólida de contatos profissionais. Participe de eventos do setor, conferências, e envolva-se em organizações profissionais para ampliar sua rede.

Pessoas que já ocuparam cargos de CEO ou têm experiência significativa podem oferecer orientação valiosa em forma de mentoria que podem te ajudar a alcançar seu objetivo.

Por fim, continue aprimorando suas habilidades e conhecimentos ao longo da carreira. Como vimos anteriormente, um CEO precisa ter conhecimento profundo sobre o segmento que deseja atuar. Por isso, sempre que possível tire certificações adicionais, faça cursos executivos e participe de programas de desenvolvimento de liderança.

