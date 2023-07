Fundador do Twitter critica Worldcoin, criptomoeda do dono do ChatGPT

Jack Dorsey, criador e ex-CEO do Twitter, é conhecido por ser um grande defensor das criptomoedas. Mas, nesta segunda-feira, 24, o executivo compartilhou críticas sobre um novo projeto do mercado cripto: o Worldcoin. A iniciativa é comandada por Sam Altman - CEO da OpenAI - e Alex Blania e lançou oficialmente sua moeda digital própria, a WLD.

O ativo é distribuído de forma gratuita para recompensar as pessoas que aceitarem escanear suas retinas e conceder essas informações para o Worldcoin. Segundo Altman e Blania, o objetivo da iniciativa é "criar uma nova identidade e uma rede financeira controlada por todos" a partir desses dados pessoais. Outro uso seria para diferenciar humanos de inteligência artificial.

No último domingo, 23, a empresa anunciou que lançaria no dia seguinte a sua criptomoeda para o público. Em resposta, Dorsey compartilhou o post no Twitter e disse que "em nenhum momento uma corporação ou Estado deve possuir qualquer parte do sistema financeiro global". No dia seguinte, ele compartilhou o anúncio de lançamento e destacou um trecho sobre o projeto que diz que "o Worldcoin é uma tentativa de alinhamento em escala global".

at no time should a corporation or state own any part of the global financial system https://t.co/yGZbRuLB8U — jack (@jack) July 24, 2023

"Fofo", ironizou o criador do Twitter. Em outro post, ele novamente ironizou o projeto, mas desta vez se referindo aos Orbs, máquinas espalhadas pelo mundo - incluindo no Brasil - para realizar os registros de retina. "Visite o Orb ou o Orb vai visitar você", brincou Dorsey. Desde então, ele não falou mais sobre o Worldcoin nas redes sociais.

O projeto de Sam Altman tem sido criticado exatamente por ser uma forma de obter dados pessoais dos usuários, em especial as informações de retina, já que esse é um tipo de registro ainda pouco explorado no mercado. Ao mesmo tempo, o executivo promete que a iniciativa será importante para a diferenciação entre humanos e robôs e para servir como um teste para "uma renda cidadã universal apoiada por inteligência artificial".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Fundador da Ethereum fala sobre Worldcoin

Outra figura importante no mundo cripto que também falou sobre o Worldcoin foi Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum. Para ele, a iniciativa faz parte de um sistema de "prova de humanidade", que seriam formas de diferenciar humanos e máquinas conforme a inteligência artificial se torna, em teoria, cada vez mais semelhante com as pessoas.

Ele avaliou que esses sistemas seriam úteis para resolver "problemas de anti-spam e anti-concentração de poder", mas que isso demanda uma descentralização do projeto. Caso o Wolrdcoin consiga fazer isso, ele poderia evitar uma "dependência de autoridades centralizadas e revelaria a menor quantidade possível de informações".

"Não há uma forma ideal de prova de identidade humana", destacou o desenvolvedor. Entretanto, ele disse que "um mundo sem prova de identidade humana parece mais propenso a ser um mundo dominado por soluções de identidade centralizadas, dinheiro, pequenas comunidades fechadas ou uma combinação de todos os três".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok