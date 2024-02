Worldcoin: projeto de dono do ChatGPT é alvo de operação policial em Hong Kong

A Worldcoin foi alvo na última quarta-feira, 31, de uma ação policial realizada pelas autoridades de Hong Kong que envolveu investigações em seis escritórios da empresa na região. O projeto usa criptomoedas e busca criar uma "identidade digital global". Ele foi lançado em 2023 e é comandado por Alex Blania e Sam Altman, atual CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT.

Em um comunicado sobre a operação, o Escritório do Comissário de Privacidade para Dados Pessoais do país afirmou que foram cumpridos mandados de investigação nos escritórios. A preocupação gira em torno de "sérios riscos para a privacidade dos dados pessoais" dos cidadãos de Hong Kong.

A agência disse ainda que "acredita que a coleta e o processamento de dados pessoais sensíveis pela organização podem violar os requisitos da Portaria de Dados Pessoais. Com o objetivo de proteger a privacidade dos dados pessoais do público, o PCPD iniciou proativamente uma investigação contra a Worldcoin".

A criação do World ID, a identidade digital do projeto, envolve o escaneamento da íris dos usuários, que recebem em troca uma quantia em WLD, a criptomoeda da empresa. A Worldcoin afirma que o registro de íris é imediatamente deletado e substituído por um código que apenas indica que o detentor teve a íris escaneada e comprovou ser um humano.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Logo após o lançamento da iniciativa, autoridades de diversos países compartilharam preocupações sobre o projeto e a forma como ele gerencia dados sensíveis da população. Ele já é investigado em países como o Reino Unido, a França e a Argentina, e foi ordenado a suspender suas operações no Quênia. As operações no Brasil foram encerradas em agosto.

A líder da agência reguladora, Ada Chung Lai-ling, disse que "os membros do público devem proteger cuidadosamente os seus dados pessoais sensíveis e evitar participar em quaisquer atividades que recolham dados pessoais sensíveis, como a leitura da íris, de forma arbitrária".

"As informações da íris são um tipo de dado biométrico. De um modo geral, os dados biométricos são únicos e não podem ser alterados, podendo ser considerados dados pessoais sensíveis", ressaltou. Agora, as autoridades do país vão averiguar se a Worldcoin está cumprindo com as exigências legais para gerenciamento e uso de dados sensíveis.

A Worldcoin ainda não divulgou um pronunciamento oficial sobre a operação, mas compartilhou uma publicação no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, 1º, em que afirma que "a Worldcoin é construída sobre um compromisso fundamental com a proteção de dados e a máxima privacidade pessoal".

Worldcoin is built on a foundational commitment to data protection & maximal personal privacy. — Worldcoin (@worldcoin) February 1, 2024

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok