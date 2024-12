Visa lança solução com IA para potencializar estratégias de crédito de bancos

Nesta quarta-feira, 11, a Visa anunciou com exclusividade à EXAME o lançamento de uma ferramenta para potencializar as estratégias de crédito de bancos. Utilizando inteligência artificial (IA) e machine learning, a solução gera uma pontuação que ajuda os bancos a mensurarem a probabilidade de inadimplência e tomarem decisões de crédito mais assertivas.

Em comunicado, a Visa revelou que por meio deste modelo, será possível os emissores refinarem suas estratégias de crédito a partir do uso das informações transacionais, podendo trazer ganhos como melhor adequação dos limites de crédito das credenciais ao comportamento de uso, bem como a antecipação de ações preventivas de cobrança, mediante aceleração repentina nos gastos, por exemplo.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Como funciona a solução

Através da inteligência artificial e Data Science, foi construído um modelo com um número expressivo de variáveis explicativas e relacionadas ao comportamento transacional dos portadores, como setores da economia em que foram realizadas as transações, se foram feitas de forma presencial ou online, no Brasil ou no exterior, entre outros.

O modelo desenvolvido pela Visa também avalia o histórico do portador, buscando observar padrões específicos ou mudanças não sazonais para chegar ao score.

Dessa forma, bancos podem mensurar a probabilidade de inadimplência através de uma credencial com pontuação gerada pela solução desenvolvida pela Visa Consulting & Analytics no Brasil.

“No Brasil, os emissores utilizam modelos de score para deliberar sobre aumentos de limite, mas ainda não aplicam ferramentas transacionais nas suas políticas de crédito. Dessa forma, nossa solução dá um passo além e complementa a abordagem dos bancos ao estimar probabilidade de inadimplência e otimizar a gestão do crédito. Ainda temos em nosso pipeline a expansão da solução para também incluir as credenciais de débito no

modelo do score e esperamos contribuir com diversos emissores em inúmeros países onde a Visa atua", disse Tiago Moherdaui, vice-presidente da Visa Consulting & Analytics.

De acordo com um comunicado de imprensa, a solução faz parte da estratégia VAS (Value-Added Services) da companhia, responsável por outras soluções de valor agregado focadas em aceitação, consultoria, marketing, insights, emissão, risco, identidade e open banking.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok